ВИДЕО | Зеленский: Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все

„Это не игра. Это не ставки на повышение. Не в этом дело. Шольц не может сравниться с Эстонией, которая отдала все, что у нее есть. И это меньше, чем та часть, которую дал Шольц. Мы благодарны Германии, но я не могу кланяться в пол и разбивать лоб. Все нужно оценивать трезво. Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все. Да, это все, что они могли, но я им благодарен. Я просто привожу такой пример. Я хочу чтобы мы все были услышаны“, сказал Зеленский.