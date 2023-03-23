МНЕНИЕ | Людей, пересекающих границу Эстонии и спасающихся от войны в Украине нужно проверять тщательнее

Во-первых, мы уже долгое время участвуем в войне против дезинформации. Если назвать это по-другому, сути это не изменит. Российская пропаганда постоянно и с размахом делает попытки стереть в порошок основы и ценности эстонского государства. Ложь в сегодняшнем дигитальном мире обгоняет правду в скорости распространения и успевает нанести много вреда. В своей стратегической коммуникации мы должны быть еще более проактивными, а не исключительно защищаться от атак российского информационного оружия. Враг пользуется не проделанной нами работой, и для того, чтобы нанести вред, ему иногда не нужно сильно напрягаться. Если мы не будем в достаточной степени объяснять нашему народу решения государства, процессы могут обернуться против нас.