МНЕНИЕ | Людей, пересекающих границу Эстонии и спасающихся от войны в Украине нужно проверять тщательнее(14)
„Эстония тоже участвует в войне?“ - спросил модератор Ильмар Рааг, только что вернувшийся из эпицентра войны в Украине, у участников дискуссионной панели на ежегодной конференции по экономической безопасности. Я ответил, что и да, и нет, потому что характерные для гибридной войны действия были направлены как прямо, так и скрыто и против Эстонии, и некоторые из них имели место гораздо раньше, чем идущая прямо сейчас в Европе на родине наших друзей полномасштабная война с использованием танков, пишет вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.
Во-первых, мы уже долгое время участвуем в войне против дезинформации. Если назвать это по-другому, сути это не изменит. Российская пропаганда постоянно и с размахом делает попытки стереть в порошок основы и ценности эстонского государства. Ложь в сегодняшнем дигитальном мире обгоняет правду в скорости распространения и успевает нанести много вреда. В своей стратегической коммуникации мы должны быть еще более проактивными, а не исключительно защищаться от атак российского информационного оружия. Враг пользуется не проделанной нами работой, и для того, чтобы нанести вред, ему иногда не нужно сильно напрягаться. Если мы не будем в достаточной степени объяснять нашему народу решения государства, процессы могут обернуться против нас.