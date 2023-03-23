СЕЙЧАС | Сборная Эстонии проигрывает Венгрии в товарищеском матче (1:0)

В первом тайме ожидаемо доминировали хозяева, хотя у футболистов эстонской сборной свои моменты были, но удар Саппинена заблокировали. На 39-й минуте Бендегуза Болла вывел хозяев вперед, но ситуацию подробно рассмотрели видеоарбитры, которые зафиксировали офсайд и гол отменили. Венгры сильно не расстроились и спустя две минуты все таки смогли распечатать ворота Хейна. На 41-й минуте после подачи углового, Жольт Кальмар пробил по воротам и Мартин Адам головой отправил мяч в ворота.

На 71-й минуте венгры заработали пенальти, но Саллай пробил плохо, Хайн угадал направление и спас от второго пропущенного гола.

До матча:

Эстонская футбольная сборная провела в этом году два товарищеских матча, в январе они сыграли вничью 1:1 с Исландией в Португалии, а через четыре дня обыграли Финляндию 1:0. Последний официальный матч Эстония провела в сентябре, в рамках игры в Лиге Наций, обыграв Сан-Марино со счетом 4:0.

Матч с Венгрией станет репетицией перед стартом отборочного этапа чемпионата Европы, в котором в понедельник Эстония на выезде сыграет с Австрией. Эстония играет в группе F, куда помимо Австрии входят: Бельгия, Швеция и Азербайджан. В финальную часть ЧЕ-2024 выходят две лучшие сборные группы.

„У нас не так много времени, чтобы тренироваться вместе, поэтому мы должны подчеркивать каждый важный момент. Мы повторяем их, анализируем игры, когда проводим собрания или находимся на поле. Мы сделаем все возможное за это короткое время, чтобы быть готовыми к первым играм“, — заявил главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли через пресс-службу Футбольной ассоциации.

„Для нас это хорошая возможность показать, насколько мы сильны. Это возможность показать, что мы можем добиться успеха в играх высокого уровня“, — сказал Хэберли. В последний раз Эстония встречалась с Венгрией в Лиге Наций. В октябре 2018 года в Таллинне команда сыграла вничью 3:3, а на выезде потерпели поражение 0:2.

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