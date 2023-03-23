Сборная Эстонии по футболу с минимальным счетом проиграла Венгрии

В первом тайме ожидаемо доминировали хозяева, хотя у футболистов эстонской сборной свои моменты были. На 39-й минуте Бендегуза Болла вывел хозяев вперед, но ситуацию подробно рассмотрели видеоарбитры, которые зафиксировали офсайд и гол отменили. Венгры сильно не расстроились и спустя две минуты все таки смогли распечатать ворота Хейна. На 41-й минуте после подачи углового, Жольт Кальмар пробил по воротам и Мартин Адам головой отправил мяч в ворота.

На 71-й минуте Венгрия имела шанс удвоить преимущество, когда Никита Баранов нарушил правила против Милоша Керкеза в штрафной площади. Главный судья Вальтер Альтманн после просмотра видеоповтора назначил пенальти,, но удар Шаллаи отразил эстонский вратарь Карл Якоб Хейн. Хотя в концовке Эстония сделала несколько замен в атаке, сравнять счет не получилось.

„Были хорошие и плохие моменты, но особенно в первом тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы должны найти баланс. Последние минуты первого тайма были болезненными. Нам нужно лучше играть в обороне, но мы смогли создать моменты. Что касается товарищеского матча, то атмосфера была прекрасной, но мы должны смириться с поражением 0:1“, — резюмировал главный тренер команды Томас Хэберли после матча.

Сборная Эстонии начнет отборочный этап ЧЕ уже в понедельник, игрой против Австрии в Линце. Матч начнётся в 21:45 по эстонскому времени.

До матча:

Эстонская футбольная сборная провела в этом году два товарищеских матча, в январе они сыграли вничью 1:1 с Исландией в Португалии, а через четыре дня обыграли Финляндию 1:0. Последний официальный матч Эстония провела в сентябре, в рамках игры в Лиге Наций, обыграв Сан-Марино со счетом 4:0.

Матч с Венгрией станет репетицией перед стартом отборочного этапа чемпионата Европы, в котором в понедельник Эстония на выезде сыграет с Австрией. Эстония играет в группе F, куда помимо Австрии входят: Бельгия, Швеция и Азербайджан. В финальную часть ЧЕ-2024 выходят две лучшие сборные группы.