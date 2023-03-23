Сборная Эстонии по футболу с минимальным счетом проиграла Венгрии
В четверг сборная Эстонии по футболу, готовящаяся к отборочному этапу чемпионата Европы, в товарищеском матче проиграла в гостях Венгрии (1:0).
В первом тайме ожидаемо доминировали хозяева, хотя у футболистов эстонской сборной свои моменты были. На 39-й минуте Бендегуза Болла вывел хозяев вперед, но ситуацию подробно рассмотрели видеоарбитры, которые зафиксировали офсайд и гол отменили. Венгры сильно не расстроились и спустя две минуты все таки смогли распечатать ворота Хейна. На 41-й минуте после подачи углового, Жольт Кальмар пробил по воротам и Мартин Адам головой отправил мяч в ворота.
На 71-й минуте Венгрия имела шанс удвоить преимущество, когда Никита Баранов нарушил правила против Милоша Керкеза в штрафной площади. Главный судья Вальтер Альтманн после просмотра видеоповтора назначил пенальти,, но удар Шаллаи отразил эстонский вратарь Карл Якоб Хейн. Хотя в концовке Эстония сделала несколько замен в атаке, сравнять счет не получилось.
„Были хорошие и плохие моменты, но особенно в первом тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы должны найти баланс. Последние минуты первого тайма были болезненными. Нам нужно лучше играть в обороне, но мы смогли создать моменты. Что касается товарищеского матча, то атмосфера была прекрасной, но мы должны смириться с поражением 0:1“, — резюмировал главный тренер команды Томас Хэберли после матча.
Сборная Эстонии начнет отборочный этап ЧЕ уже в понедельник, игрой против Австрии в Линце. Матч начнётся в 21:45 по эстонскому времени.
До матча:
Эстонская футбольная сборная провела в этом году два товарищеских матча, в январе они сыграли вничью 1:1 с Исландией в Португалии, а через четыре дня обыграли Финляндию 1:0. Последний официальный матч Эстония провела в сентябре, в рамках игры в Лиге Наций, обыграв Сан-Марино со счетом 4:0.
Матч с Венгрией станет репетицией перед стартом отборочного этапа чемпионата Европы, в котором в понедельник Эстония на выезде сыграет с Австрией. Эстония играет в группе F, куда помимо Австрии входят: Бельгия, Швеция и Азербайджан. В финальную часть ЧЕ-2024 выходят две лучшие сборные группы.
„У нас не так много времени, чтобы тренироваться вместе, поэтому мы должны подчеркивать каждый важный момент. Мы повторяем их, анализируем игры, когда проводим собрания или находимся на поле. Мы сделаем все возможное за это короткое время, чтобы быть готовыми к первым играм“, — заявил главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли через пресс-службу Футбольной ассоциации.
„Для нас это хорошая возможность показать, насколько мы сильны. Это возможность показать, что мы можем добиться успеха в играх высокого уровня“, — сказал Хэберли. В последний раз Эстония встречалась с Венгрией в Лиге Наций. В октябре 2018 года в Таллинне команда сыграла вничью 3:3, а на выезде потерпели поражение 0:2.
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