Украинский фигурист: впереди чемпионат страны, рад, что увижусь с родителями - больше года не виделись

„Я просто счастлив, что сегодня чисто откатал короткую программу, особенно по сравнению с недавним юношеским чемпионатом мира. Значит, я не зря работаю - и становлюсь лучше. Нервы были, да, потому что на тренировках не все выходило, если честно. Но как только я выехал на лед - и увидел этот полный зал, я обо всем забыл. Я люблю кататься при полных трибунах, это придает столько сил, обожаю эту атмосферу.

Впереди чемпионат Украины, он пройдет с 6 по 9 апреля в Богуславе, это в 120 км от Киева. Полетим на самолете до Польши, оттуда уже на поезде. Ужасно рад, что, наконец-то увижусь с родителями - я их больше года не видел. Друзей повидаю, однокурсников. Каток там работает - с перебоями, но работает. Что потом? Небольшой отдых - сезон получился очень насыщенным, 11 турниров у меня было - но это хорошо, я чувствую свой прогресс. Впереди много работы - в первую очередь, над квадами, в планах сальхов и, быть может, лутц. Следующий сезон еще буду кататься по юниорам, моя цель отобраться в финал юношеского гран-при - верю, что это возможно“.