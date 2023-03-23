ФОТО | Работники культуры встретили политиков у Дома Стенбока

„Творческая работа - это работа. Ее нужно справедливо оплачивать“, - говорилось на одном из плакатов, с которым пришли к Дому Стенбока (резиденция правительства, где проходят коалиционные переговоры) работники сферы культуры, чтобы заявить о своих правах. К ним вышла нынешний министр культуры Пирет Хартман (СДП).

Пикет организовали Союз учреждений культуры, Союз художников Эстонии, Союз кинематографистов Эстонии и Театральный союз Эстонии.

„Целью акции является напомнить участвующим в переговорах партиям их предвыборные обещания, чтобы они их включили и в коалиционный договор. Мы также хотим, чтобы государственное финансирование культуры, которое за последние двадцать лет сократилось, вновь выросло“, - сказал председатель Театрального союза Эстонии Герт Раудсепп.

Главная проблема культуры - обеспечение доходов лиц свободных творческих профессий, то есть социальные гарантии и справедливая оплата их труда, отмечают организаторы митинга.

Участники коалиционных переговоров подведут итоги дня на пресс-конференции в 15 часов.