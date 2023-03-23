Правда ли, что „Симпсоны“ предсказали крах американского банка Silicon Valley?

Silicon Valley Bank (SVB), основанный в 1983 году, до недавнего времени занимался обслуживанием технологических стартапов и входил в число 20 крупнейших коммерческих банков США. В марте 2023 года SVB был вынужден продать часть своих активов с убытком, на фоне этого началась так называемая банковская паника, когда клиенты стали выводить свои средства. 10 марта надзорные органы закрыли банк — СМИ назвали это банкротство крупнейшим со времён кризиса 2008 года.



В тот же день в интернете завирусился 33-секундный ролик из серии „Симпсонов“, где показано здание с вывеской Silicon Valley Bank. В этой сцене Барт Симпсон провоцирует панику в банке, имитируя голоса других людей, якобы возмущающихся отсутствием наличных денег в кассе. В итоге герои мультсериала начинают драку. Пользователи соцсетей стали распространять это видео с комментариями о том, что „“Симпсоны“ снова предсказали будущее“.



Например, в Telegram-канале „Пул N3» (151 000 просмотров на момент написания этого текста) видео прокомментировали так: „Традиционная американская забава „Всё уже было в „Симпсонах“"“. Пост „Пула N3“ с этим роликом в эфире своей передачи показал телеведущий Владимир Соловьёв. Кроме того, о сделанном авторами мультсериала предсказании рассказали каналы „Потерянное прошлое» (124 000 просмотров), „Совпадение» (67 000), „Приднестровец» (34 000) и „Батькович» (22 000), а также многочисленные паблики и пользователи „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут).