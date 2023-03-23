Правда ли, что „Симпсоны“ предсказали крах американского банка Silicon Valley?
В Сети появилось очередное предсказание от сценаристов мультсериала „Симпсоны“ — в этот раз о банкротстве Silicon Valley Bank. Доказательством послужило видео со сценой из эпизода многолетней давности. Мы проверили подлинность ролика.
Silicon Valley Bank (SVB), основанный в 1983 году, до недавнего времени занимался обслуживанием технологических стартапов и входил в число 20 крупнейших коммерческих банков США. В марте 2023 года SVB был вынужден продать часть своих активов с убытком, на фоне этого началась так называемая банковская паника, когда клиенты стали выводить свои средства. 10 марта надзорные органы закрыли банк — СМИ назвали это банкротство крупнейшим со времён кризиса 2008 года.
В тот же день в интернете завирусился 33-секундный ролик из серии „Симпсонов“, где показано здание с вывеской Silicon Valley Bank. В этой сцене Барт Симпсон провоцирует панику в банке, имитируя голоса других людей, якобы возмущающихся отсутствием наличных денег в кассе. В итоге герои мультсериала начинают драку. Пользователи соцсетей стали распространять это видео с комментариями о том, что „“Симпсоны“ снова предсказали будущее“.
Например, в Telegram-канале „Пул N3» (151 000 просмотров на момент написания этого текста) видео прокомментировали так: „Традиционная американская забава „Всё уже было в „Симпсонах“"“. Пост „Пула N3“ с этим роликом в эфире своей передачи показал телеведущий Владимир Соловьёв. Кроме того, о сделанном авторами мультсериала предсказании рассказали каналы „Потерянное прошлое» (124 000 просмотров), „Совпадение» (67 000), „Приднестровец» (34 000) и „Батькович» (22 000), а также многочисленные паблики и пользователи „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут).
Сцена с Бартом в банке подлинная — она взята из 21-го эпизода шестого сезона „Симпсонов“. Серия вышла ещё в апреле 1995 года и называется „Забастовка учителей“ (The PTA Disbands). Момент с разъярённой толпой, требующей от управляющих свои деньги, пародирует аналогичную сцену из фильма „Эта замечательная жизнь» 1946 года. Персонаж в банке, который говорит людям, что их деньги „в доме Билла и доме Фреда“, основан на герое этой картины Джордже Бейли, сыгранном актёром Джеймсом Стюартом.
Однако на самом деле в мультсериале вывеска на банке гласит не Silicon Valley Bank, а First Bank of Springfield («Первый банк Спрингфилда“ — города, в котором живут Симпсоны). На стоп-кадре вирусного ролика хорошо заметно, что кто-то (сравнительно неаккуратно) наложил поверх подлинного изображения новую надпись на синем фоне.
На распространяемом ролике с поддельным предсказанием можно увидеть полупрозрачную надпись u/Narudatsu — это имя пользователя развлекательного форума Reddit (прародителя русскоязычного портала „Пикабу“). В профиле этого человека пост с исходным видео опубликован 10 марта и на момент написания этого разбора набрал более 3900 плюсов. При этом автор первоисточника указал, что это всего лишь мем, демонстрирующий, „что на самом деле случилось в Silicon Valley Bank“.
Таким образом, вирусное видео было отредактировано в качестве шутки, что никогда не скрывал автор монтажа. А оригинальная сцена из „Симпсонов“ являлась пародией на момент из фильма, вышедшего почти за 50 лет до релиза этого эпизода мультсериала.
„Симпсоны“ идут уже четвёртый десяток лет, и за это время вышло более 740 серий. Неудивительно, что при таком объёме идей сценаристы ненароком угадали, какие события произошли в будущем. Однако в большинстве случаев эти так называемые предсказания оказываются фейком, или выясняется, что в их основе лежит обычное заблуждение.
Итог: Сатирические новости