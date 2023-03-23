23.03.2023, 12:12
МНЕНИЕ | Помог ли Эстонии запрет российской пропаганды?(62)
Хотите как в России? Посмотрите на Ивангород!
ФОТО: Sputnik/Scanpix
Для многих эстонских русских была бы хорошим отрезвляющим душем даже простая экскурсия в приграничный Ивангород, плачевное состояние инфраструктуры и жилого фонда которого вряд ли вдохновили бы кого-то стремиться к подражанию и слепой вере в ту информацию, которой нас пичкают российские СМИ, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
В последнее время в Эстонии привычным делом стало подозревать повсеместно российское влияние и пропаганду. Особенно громко об этом заговорили перед прошедшими парламентскими выборами. Однако если в связи с выборами многое можно списать на особенности предвыборной борьбы, то в обычной жизни пропаганду, насаждаемую восточным соседом, и её последствия распознать удаётся далеко не каждому.