МНЕНИЕ | Помог ли Эстонии запрет российской пропаганды?

В последнее время в Эстонии привычным делом стало подозревать повсеместно российское влияние и пропаганду. Особенно громко об этом заговорили перед прошедшими парламентскими выборами. Однако если в связи с выборами многое можно списать на особенности предвыборной борьбы, то в обычной жизни пропаганду, насаждаемую восточным соседом, и её последствия распознать удаётся далеко не каждому.

Когда около года назад было принято решение о запрете на ретрансляцию российских телеканалов, многие решили, что тем самым вопрос о массовом влиянии российских пропагандистов на жителей Эстонии можно считать закрытым. И действительно, очень многие люди, особенно старшего поколения, Соловьёва и Киселёва теперь не смотрят. Даже несмотря на возможность найти данный контент в Интернете. Нет теперь программ в любимом телевизоре, ну и не надо!