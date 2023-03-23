Зимние виды
23.03.2023, 10:09

ЧМ-2023 по фигурному катанию: японец выиграл короткую программу, Селевко прошел в произвольную

 
ФОТО: ANTTI AIMO-KOIVISTO | Scanpix

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами. Японский фигурист Шома Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме. От Эстонии на японский лед выходил Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова).

Селевко допустил небольшую помарку на приземлении с четвертного прыжка и упал с тройного акселя, в сумме набрал 76.81 балла и уверенно прошел в произвольную программу.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Мужчины

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) – 104,63

2. Илья Малинин (США) – 100,38

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64

4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75

5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56

6. Джейсон Браун (США) – 94,17

7. Казуки Томоно (Япония) – 92,68

8. Даниэль Грассль (Италия) – 86,50

9. Лукас Бричги (Швейцария) – 86,18

10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 82,71

11. Денис Васильев (Латвия) – 82,37

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 79,78

13. Маттео Риццо (Италия) – 79,28

14. Марк Городницкий (Израиль) – 77,89

15. Михаил Селевко (Эстония) – 76,81

16. Никита Старостин (Германия) – 75,53

17. Сота Ямамото (Япония) – 75,48

18. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 75,41

19. Боян Цзинь (Китай) – 75,04

20. Андреас Нордебак (Швеция) – 73,45

21. Морис Квителашвили (Грузия) – 73,05

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