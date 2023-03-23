На верфи в Эдинбурге завалилось на бок крупное судно, десятки пострадавших

Шотландская служба скорой помощи сообщила, что 23 человека были доставлены в больницу, а 12 человек получили медицинскую помощь на месте инцидента в Имперском доке в районе Лейт. Научно-исследовательское судно RV Petrel (научное судно „Буревестник“) частично выдвинулось из своей стоянки в сухом доке и завалилось на бок.

Людей попросили не посещать неотложную помощь в Эдинбургской королевской больнице (ERI) без острой необходимости.

На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что судно весом в 3 тыс. тонн накренено под углом 45 градусов.

Шотландская служба скорой помощи сообщила, что к месту происшествия были направлены пять машин скорой помощи, санитарная авиация, три бригады травматологов, группа специальных операций, три бригады парамедиков и машина для перевозки пациентов.

15 человек получили травмы и были отправлены в больницы, еще 10 человек получили медицинскую помощь на месте.

Береговая охрана направила к месту происшествия спасательные команды из Фишерроу, Южного Куинсферри и Кингхорна.

Шотландская пожарно-спасательная служба заявила, что направила четыре пожарные машины и несколько специалистов.

76-метровый корабль ранее принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену.

Судно было поставлено на долгосрочную стоянку в 2020 году из-за „оперативных проблем“ во время пандемии ковида, и с тех пор не использовалось.

До этого Petrel использовался для глубоководных поисков затонувших кораблей и военных захоронений в море, в том числе потерянного тяжелого крейсера времен Второй мировой войны USS Indianapolis, который был обнаружен на глубине 5,5 км под водой.

RV Petrel был оборудован для специальных поисков еще до того, как в 2018 году умер миллиардер Аллен, пообещавший посвятить большую часть своего состояния благотворительности и некоммерческим научным исследованиям.