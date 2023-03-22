Танель Кийк уходит с поста вице-мэра Таллинна на работу в Рийгикогу

„Мой выбор дался нелегко, но было время сделать это. Сегодня я сообщил о своем решении как председателю партии (Юри Ратасу), так и мэру Таллинна (Михаилу Кылварту)“, - написал Танель Кийк в социальных сетях.

Ранее Кийк заявлял, что изначально планировал остаться вице-мэром до следующих муниципальных выборов.

„Однако политическая ситуация в стране и в партии за полгода существенно изменилась, и, посоветовавшись с десятками коллег по партии и друзьями, я все же принял решение в пользу парламента“, - цитирует Кийка rus.err.

Кийк на парламенстких выборах получил 2070 голосов в избирательном округе Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне.

С 2019 по 2022 год Кийк был на посту министра социальных дел и министра здоровья и труда, а с с сентября 2022 года занимал должность вице-мэра Таллинна.