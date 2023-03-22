22.03.2023, 17:35
Пример Фридмана. Политолог Андрей Колесников о том, что Запад может предложить российским элитам
ФОТО: kremlin.ru
В прошедшую пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд объявил Владимира Путина в розыск по обвинению в военном преступлении — массовой депортации детей из Украины. Каковы настроения российских элит после более чем года войны? Что Запад может предложить российским олигархам в обмен на изменения в стране? Как они могут отреагировать на предложение снять с них санкции в обмен на антипутинскую позицию? Об этом Delfi поговорил с российским политологом, старшим научным сотрудником Фонда Карнеги Андреем Колесниковым, одним из немногих независимых политических экспертов, которые продолжают оставаться в России.