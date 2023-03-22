Пример Фридмана. Политолог Андрей Колесников о том, что Запад может предложить российским элитам

— Последствий, конечно, никаких внутри страны для Путина не будет. МИД РФ уже заявил „какой такой международный суд, это нас не интересует“ (Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда в понедельник, 20 марта — прим. ред.). Даже на имидж его это особо не повлияет, потому что одной части населения все все равно, другая часть получит подтверждение, что имеет дело с диктатором, а третья часть будет фрустрирована, раздражена и еще больше сплотится вокруг него.