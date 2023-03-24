Меня укусил еж, что делать? Эту информацию о бешенстве нужно знать
О том, что на улицах Таллинна часто можно встретить не только зайцев и ежей, но и животных покрупнее - лис, кабанов и даже лосей - свидетельствует множество постов в Facebook. А уж кормить белок в парках - для некоторых любимое развлечение. Но что делать, если зверь повел себя непредсказуемо и укусил?
„Три недели назад меня укусил еж. Я обрадовалась, мол, еж уже проснулся! А он и не спал!“ - рассказывает нам обеспокоенная читательница. Происшествие случилось с ней, когда она проводила выходные в Польше, в Эстонии же женщине придется теперь проходить лечение - еж оказался бешеный.
„Прививку сделали, конечно. Теперь до мая буду курс проходить. Когда я пришла в EMO, меня спросили: “А у вас еж тоже с собой? Тогда бы мы лучше знали, что случилось“.
Анализы же показали, что у ежа было бешенство. Да и выглядел он не очень нормальным - был более шустрый, но ничего такого вроде слюны или горящих красным огнем глаз у него, конечно, не было“, - рассказывает пострадавшая.
По словам зоолога Алексея Туровского, животное может выглядеть нормально, но уже носить в себе вирус бешенства. Симптомы проявляются не сразу. „Носителями вируса могут быть все теплокровные - в том числе и птицы. Имейте это в виду и не берите их в руки! Птицы бешенством не болеют, но носителями могут быть“, - предупреждает зоолог.
Туровский отмечает, что в Эстонии бешенство было очень серьезной проблемой в начале 2000-х:
„Количество зарегистрированных случаев бешенства у диких животных росло тогда в геометрической прогрессии - с каждым годом увеличивалось в 6-7 раз. Болезнь эта очень серьезная, и когда у животного развивается уже клиническая картина - не просто есть вирус в организме, а появляются симптомы - то лечения нет.
Так, в какой-то момент был реализован целый проект по вакцинации диких животных. Это было непросто и довольно дорого, но необходимо. С вертолетов рассеивалась съедобная приманка с вакциной от бешенства. Результаты были великолепными - у нас уже много лет не было зарегистрированных случаев бешенства. Но это не значит, что их не может быть.
Если вы увидели мертвое или больное животное - не трогайте его. Сообщите об этом в инспекцию окружающей среды или по телефону 112. Это серьезный момент, сами в руки не берите. Можете также сообщить о находке своему ветеринарному врачу - у нас в Эстонии прекрасные специалисты“, - констатирует Туровский.
Как себя вести при встрече с диким животным в городе
Наверняка вы слышали утверждение о том, что дикие животные, больные бешенством, не боятся человека и могут заходить в города или деревни. Однако значит ли это, что кабан, прогуливающийся по улицам Старого города, или лось, гуляющий по пригородным районам Таллинна, - в центре подозрений?
Алексей Туровский отмечает, что дикие животные в эстонском городе - явление нормальное и вполне понятное. Так, по данным OÜ Elusloodus, в зеленых зонах Таллинна обитает несколько сотен лисиц, косуль и зайцев, а также около 50 лосей.
А вот понять, что животное больно, можно следующим образом - оно будет вести себя нелогично, бояться воды или даже звука журчания. Некоторым бешеным животным так плохо, что они могут смотреть на вас, но вас при этом не замечать. В таком случае лучше удалиться, не вступая с ними в контакт.
Нельзя утверждать, что все домашние животные Эстонии вакцинированы против бешенства
Может показаться, что Эстония - страна без бродячих животных. Однако нельзя сказать, что это в полной мере так. Например, в начале марта в Facebook появилась информация о том, что агрессивная собака укусила женщину, когда та гуляла с коляской.
Фармацевт и аптечный провизор Дарья Лисовская отмечает, что приобрести в Эстонии экспресс-тесты на наличие возбудителя в аптеках невозможно. Однако первую помощь при укусе любой степени тяжести оказать нужно обязательно, а потом - обратиться к врачу.
„К сожалению, в Эстонии не зарегистрированы экспресс-тесты для выявления специфических антигенов вируса бешенства у животных. При укусах диких животных (в том числе ежа, крысы, мыши) и бездомных домашних животных обязательно стоит обратиться к врачу за постконтактной профилактикой от бешенства. Абсолютно не важно, был ли это сильный укус или царапина.
В случае укуса чужими домашними животными обязательно стоит связаться с их хозяином и уточнить, сделана ли прививка от бешенства. В Эстонии она является обязательной для всех домашних животных. Однако в последний год ввиду растущего количества беженцев из Украины, приехавших в Эстонию со своими питомцами, условия ввоза домашних животных были упрощены. В связи с этим в настоящий момент нельзя утверждать, что все домашние животные Эстонии вакцинированы против бешенства.
Что касается укусов животных, то первую помощь необходимо оказать как можно скорее. Первым делом обязательно промыть рану водой с мылом в течение не менее 15 минут, чтобы снизить риск инфицирования. Нанести на рану антисептик, наложить чистую сухую повязку. При возможности приподнять место укуса, чтобы уменьшить отек. Решение о необходимости использования антибиотиков принимает врач исходя из состояния раны“, - советует Лисовская.
Эстония - страна, свободная от бешенства, но есть нюанс
Комментарий Департамента здоровья успокаивает: последний случай заболевания бешенством среди людей был зарегистрирован в Эстонии еще в 1986 году в Ярвамаа. Тогда 10-летнюю девочку заразила дикая коза. Однако несмотря на статус страны, свободной от бешенства (такой статус Эстония получила с апреля 2013 года), ветеринарно-продовольственный департамент продолжает вакцинацию диких животных от бешенства в южных и восточных приграничных районах страны, чтобы предотвратить повторное распространение болезни в Эстонии через зараженных особей из соседних стран.
„Из-за географического положения бешенство в Эстонии, вероятно, никогда нельзя будет считать проблемой прошлого, так как инфекция все еще очень распространена в некоторых районах нашего восточного соседа. Не исключено и повторное занесение болезни в страну через зараженное домашнее животное, не привитое от бешенства и ввезенное нелегально. Поэтому регулярная вакцинация кошек и собак от бешенства остается обязательной.
Инфекция все еще очень распространена в некоторых районах нашего восточного соседа.
Латентный период бешенства у человека составляет в среднем один-два месяца. При появлении симптомов болезнь неизлечима и в 100% случаев заканчивается смертью зараженного животного или человека. В Эстонии дети и подростки регулярно вакцинируются против столбняка в соответствии с календарем прививок, а взрослые должны обновлять вакцину против столбняка каждые 10 лет. Комбинированная дифтерийно-столбнячная вакцина используется для ревакцинации взрослых раз в 10 лет. Недостатка в вакцине нет, и она бесплатная.
С осени 2005 года в Эстонии проводится вакцинация диких животных. Для оральной вакцинации диких животных используют специальные приманки на основе рыбной муки и инкапсулированной живой вакцины против бешенства. Такие вакцины сбрасывают с самолета или вертолета. С 2006 года количество случаев бешенства и укусов животных стало снижаться, последний случай бешенства у животных был зарегистрирован в 2007 году“.
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