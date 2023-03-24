Меня укусил еж, что делать? Эту информацию о бешенстве нужно знать

„Три недели назад меня укусил еж. Я обрадовалась, мол, еж уже проснулся! А он и не спал!“ - рассказывает нам обеспокоенная читательница. Происшествие случилось с ней, когда она проводила выходные в Польше, в Эстонии же женщине придется теперь проходить лечение - еж оказался бешеный.

„Прививку сделали, конечно. Теперь до мая буду курс проходить. Когда я пришла в EMO, меня спросили: “А у вас еж тоже с собой? Тогда бы мы лучше знали, что случилось“.

Анализы же показали, что у ежа было бешенство. Да и выглядел он не очень нормальным - был более шустрый, но ничего такого вроде слюны или горящих красным огнем глаз у него, конечно, не было“, - рассказывает пострадавшая.

По словам зоолога Алексея Туровского, животное может выглядеть нормально, но уже носить в себе вирус бешенства. Симптомы проявляются не сразу. „Носителями вируса могут быть все теплокровные - в том числе и птицы. Имейте это в виду и не берите их в руки! Птицы бешенством не болеют, но носителями могут быть“, - предупреждает зоолог.

Туровский отмечает, что в Эстонии бешенство было очень серьезной проблемой в начале 2000-х:

„Количество зарегистрированных случаев бешенства у диких животных росло тогда в геометрической прогрессии - с каждым годом увеличивалось в 6-7 раз. Болезнь эта очень серьезная, и когда у животного развивается уже клиническая картина - не просто есть вирус в организме, а появляются симптомы - то лечения нет.

Так, в какой-то момент был реализован целый проект по вакцинации диких животных. Это было непросто и довольно дорого, но необходимо. С вертолетов рассеивалась съедобная приманка с вакциной от бешенства. Результаты были великолепными - у нас уже много лет не было зарегистрированных случаев бешенства. Но это не значит, что их не может быть.