23.03.2023, 15:50
ФОТО | Такого еще не было: проснувшийся после спячки медведь украл соляную глыбу
ФОТО: | Erakogu
Охотник из Йыгевамаа Тойво Тынсон поведал Эстонскому обществу охотников об уникальном случае: соляную глыбу, которую использовали в качестве лакомства различные дикие звери, унес с собой проснувшийся после зимней спячки медведь.
Ранее о таких случаях - чтобы медведь уносил с собой приготовленный для зверей охотниками большой кусок соли, известно не было.
На первом снимке видно, что соляная глыба еще лежит, а на последнем снимке (после прихода медведя) ее уже нет. Охотник сходил проверить, не оставил ли медведь этот кусок соли где-то поблизости, но звериное лакомство не обнаружил.