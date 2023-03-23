ФОТО | Такого еще не было: проснувшийся после спячки медведь украл соляную глыбу

Ранее о таких случаях - чтобы медведь уносил с собой приготовленный для зверей охотниками большой кусок соли, известно не было.

На первом снимке видно, что соляная глыба еще лежит, а на последнем снимке (после прихода медведя) ее уже нет. Охотник сходил проверить, не оставил ли медведь этот кусок соли где-то поблизости, но звериное лакомство не обнаружил.