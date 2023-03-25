Обтягивающее белье, подогрев сидений, жирная еда: мифы и факты о мужском бесплодии

Если очень кратко давать обзор физиологии и анатомии в контексте фертильности и бесплодия, то наиважнейшую роль играют три органа мужского тела. Первые два связаны с мозгом, который, как известно, контролирует и регулирует все наши действия. В мозгу находится придаток мозга, гипофиз, который, в свою очередь, тесно связан и с гипоталамусом мозга. Именно оттуда поступают те гормоны, которые заставляют работать мужские половые органы. Кроме того, эти гормоны отвечают за то, чтобы в пубертатном периоде проходил процесс „превращения“ мальчика в мужчину. Таким образом гипофиз и гипоталамус регулируют работу семенников, в которых образуются мужские половые клетки — сперматозоиды. Семенники еще отвечают за выработку очень важных мужских гормонов - тестостеронов. Вот эти три органа — гипофиз, гипоталамус и семенники больше всего отвечают за фертильность мужчины.

Как известно, бесплодие — состояние, когда мужчина и женщина хотят завести детей, живут регулярной половой жизнью, не используя при этом никаких противозачаточных средств, но в течение года или более не могут воплотить мечту в реальность. Если рассматривать причины бесплодия в целом, то, согласно многочисленным исследованиям, в 50% случаев проблема связана именно с мужчинами. Может даже так быть, что мужчина чувствует себя абсолютно здоровым, у него нет никаких жалоб, он живет счастливой жизнью, и только когда встает вопрос детей и его любимой женщине не удается забеременеть, выясняется, что не всё так радужно и проблемы со здоровьем как раз по мужской части.

В обществе бытует убеждение, что бесплодие — это в основном женская проблема. Так ли это?

Обычно, рассуждая о здоровье, принято говорить о сердце, легких, желудке... Органы ниже пояса часто игнорируются. Особенно, если это касается мужчин. Вот о мужском здоровье, а именно - о мужском бесплодии, мы и поговорим с доктором Кристьяном Поммом, руководителем Мужской Клиники Тартуского университета и врачом-андрологом (специалист по мужскому здоровью) Центра лечения бесплодия Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Хотя, конечно, стоит упомянуть, что небольшую роль играют и другие органы — например, простата или пенис. Поэтому, говоря о мужском здоровье, нужно рассматривать весь организм в целом, проблемы могут быть связаны с разными органами.

Какие факторы больше всего влияют на репродуктивные функции мужчины?

Их можно разделить на несколько групп. Одна группа связана с ограниченным количеством сперматозоидов. Причин может быть несколько — гормональный сбой или какая-то проблема, связанная с семенниками.

Ко второй группе относятся проблемы, когда сперматозоидов много, но их качество очень плохое. Причины могут быть связаны с определенным стилем жизни, воспалениями половых органов, сопутствующими заболеваниями, использованием каких-то лекарств, наносящих вред в плане фертильности.

Третью группу составляют те случаи, когда семенники производят достаточное количество сперматозоидов, они хорошего качества, но по какой-то непонятной причине происходит закрытие протока, по которому проходит движение сперматозоидов. Например, это может произойти в случае проявления последствий от перенесенной болезни половых путей, особенно, если человек не лечился или запустил болезнь. Может быть какой-то врожденный порок, когда, к примеру, отсутствует семявыбрасывающий проток.

Если сперматозоидов вообще нет, то с большой вероятностью мы имеем дело с генетическими отклонениями.

Еще одной причиной могут стать определенные виды лечения — например, химиотерапия. Влияют также избыточный вес, курение, употребление алкогольных напитков и другие пагубные привычки.



Есть очень много мифов, связанных с причинами мужского бесплодия. Например, говорят, что на репродуктивные функции мужчины влияет подогрев сидения в машине. Правда ли это?