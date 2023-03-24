Мнение
24.03.2023, 09:55

МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: сколько нам еще бояться, чтобы правда не разбудила в Нарве „дикого зверя“?

 (22)
Что у Стальнухина на языке, то у Тоом на уме
Рейн Руутсоо
политолог, почетный профессор Таллиннского университета, кавалер знака "За заслуги перед Таллинном"
Сгоревший российский танк Т-72 на площади Свободы в Таллинне
Сгоревший российский танк Т-72 на площади Свободы в Таллинне
ФОТО: Priit Simson

Страсти, разгоревшиеся вокруг подбитого российского танка Т-72, ​​показали, что довольно большая часть населения Эстонии по-прежнему солидарна с путинской Россией, пишет историк Рейн Руутсоо в своей колонке для RusDelfi.

„Маски сброшены“ - так назвал Эрик Гамзеев свой анализ минувших выборов на прошлой неделе. Есть повод расширить базу анализа. Годовая разрушительная война России в Украине должна была сделать явными трещины в эстонском обществе, которые старательно игнорировались в течение 30 лет.

В последнюю неделю февраля те, кто был на площади Свободы в Таллинне, смогли создать некую „осязаемую“ и ментальную связь с украинской борьбой за свободу. Как и в Германии, Литве и Латвии, в Эстонии также можно своими глазами увидеть танк Т-72, ​​одно из главных орудий российской агрессии. В Таллинне экспозицию обломков танков агрессора, уничтоженных защитниками Украины, открыли в Раквере, Йыхви, Нарве, а во второй половине марта – в Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.

Оставить комментарий Читать комментарии (22)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии