МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: сколько нам еще бояться, чтобы правда не разбудила в Нарве „дикого зверя“?

„Маски сброшены“ - так назвал Эрик Гамзеев свой анализ минувших выборов на прошлой неделе. Есть повод расширить базу анализа. Годовая разрушительная война России в Украине должна была сделать явными трещины в эстонском обществе, которые старательно игнорировались в течение 30 лет.

В последнюю неделю февраля те, кто был на площади Свободы в Таллинне, смогли создать некую „осязаемую“ и ментальную связь с украинской борьбой за свободу. Как и в Германии, Литве и Латвии, в Эстонии также можно своими глазами увидеть танк Т-72, ​​одно из главных орудий российской агрессии. В Таллинне экспозицию обломков танков агрессора, уничтоженных защитниками Украины, открыли в Раквере, Йыхви, Нарве, а во второй половине марта – в Тарту, Выру, Вильянди и Пярну.