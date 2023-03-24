24.03.2023, 09:55
МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: сколько нам еще бояться, чтобы правда не разбудила в Нарве „дикого зверя“?(22)
Что у Стальнухина на языке, то у Тоом на уме
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Страсти, разгоревшиеся вокруг подбитого российского танка Т-72, показали, что довольно большая часть населения Эстонии по-прежнему солидарна с путинской Россией, пишет историк Рейн Руутсоо в своей колонке для RusDelfi.
„Маски сброшены“ - так назвал Эрик Гамзеев свой анализ минувших выборов на прошлой неделе. Есть повод расширить базу анализа. Годовая разрушительная война России в Украине должна была сделать явными трещины в эстонском обществе, которые старательно игнорировались в течение 30 лет.