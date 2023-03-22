Овечкин побил великий рекорд Гретцки. Каких еще рекордов ждать от Ови

Российский нападающий Александр Овечкин в 13-й раз в карьере достиг отметки 40 голов за регулярный чемпионат НХЛ. Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который держался с 1991 года.



Рекордная шайба оказалась спорной. Россиянин на пятой минуте с правого фланга отдал передачу на дальнюю штангу Дилану Строуму. Но в последний момент пас перехватил защитник „Коламбуса“ Ник Бланкенбург, от чьей клюшки шайба отравилась в пустые ворота. Гол поначалу записали на Строума, но спустя несколько минут переписали на Овечкина. После видеопросмотра выяснилось, что Строум не коснулся шайбы. К этому моменту „Вашингтон“ вел со счетом 2:0, и Овечкину не удалось сполна отпраздновать рекордный гол.



„Да, это довольно крутой момент, — сказал Овечкин. — Неважно, что это за гол. Это же гол, понимаете?! Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем, стараюсь изо всех сил“.



„Строум сразу мне сообщил, что не касался шайбы, я же в ответ сказал: „Ну посмотрим, что произойдет“, — добавил российский форвард.



О значимости этого достижения говорит и тот факт, что только четверо в истории НХЛ имеют не менее десяти сезонов с 40+ голами. И все они выступали в 1970–1990-е годы. Помимо Овечкина и Гретцки в этом списке канадцы Марсель Дионн и Марио Лемье (в 2000 году возобновил карьеру после трехлетнего перерыва, но из-за проблем со здоровьем и возраста не смог выйти на прежний уровень).



Помимо Овечкина из блиставших в этом столетии игроков в топ-20 по этому показателю входят пять человек, среди которых один россиянин — Илья Ковальчук (шесть сезонов с 40+ голами). При этом из действующих хоккеистов достичь отметки пять сезонов удалось только капитану „Тампа-Бэй Лайтнинг“ Стивену Стэмкосу. В следующем сезоне эту компанию, вероятно, пополнят форварды „Эдмонтон Ойлерз“ Коннор Макдэвид и Леон Драйзатль, а также нападающий „Торонто Мэйпл Лифз“ Остон Мэтьюс.



Овечкин забрасывал не менее 40 шайб во всех 13 из 16 полноценных сезонов. В укороченном из-за локаута сезоне 2012/13 он записал на свой счет 32 шайбы в 48 играх, а в усеченном из-за пандемии чемпионате 2020/21 — 24 гола в 45 играх.



„Овечкин делает это стабильно каждый год со своего дебюта в лиге, и, кажется, его результативность не падает, — сказал тренер „Кэпиталз“ Питер Лавиолетт. — Он играет быстро, он играет усердно… Понимая, что есть шанс изменить игру, это то, что у него действительно хорошо получается“.



Нынешний сезон стал шестым для Овечкина с 40 голами после наступления 30 лет. Гретцки же достигал отметки в 40 голов в первых 12 из 20 сезонов.



Овечкин стал всего лишь пятым игроком, который в возрасте не менее 37 лет забросить 40 шайб. В последний раз это удавалось Брэндану Шэнахану в 2006 году. А самым возрастным по этому показателю является Горди Хоу (40 лет).



В начале года ожидалось, что капитан „Вашингтона“ достигнет 40 шайб не позднее февраля. В декабре—январе он шел на 50+ шайб за сезон, и это при провальном старте. К 27 января на его счету было уже 32 шайбы.



Сохранению темпа результативности россиянина должно было способствовать возвращение в строй лидеров „Вашингтона“, пропустивших прошлогоднюю часть сезона. Среди них ассистент Овечкина Никлас Бэкстрем, который принял непосредственное участие в трети всех голов капитана „Вашингтона“.



Но февраль перевернул все с ног на голову. Последний месяц зимы стал для Овечкина худшим в карьере в НХЛ по числу заброшенных шайб. Засуха капитана „Вашингтона“ продолжалась месяц.



На выступлении ведущего снайпера НХЛ последних десятилетий сказалась трагедия. Он пропустил четыре матча „Вашингтона“ из-за смерти отца, бывшего футболиста московского „Динамо“ Михаила Овечкина.



Да и игровые неудачи самого клуба повлияли на показатели российского форварда. Капитан „Вашингтона“ прервал безголевую серию только 27 февраля в матче против „Баффало Сейбрз“. Заброшенная шайба стала первой и единственной для Овечкина в феврале за шесть проведенных игр.



Овечкин после 27 февраля набрал неплохую форму, забросив семь шайб в девяти играх и дважды отметившись дублями. За этот отрезок ему лишь раз не удалось поразить ворота на протяжении двух матчей.



Однако для достижения отметки 50 голов капитану „Вашингтона“ нынешнего темпа не хватит, поскольку до конца сезона осталось десять игр.



„Вашингтон“ из-за удручающего февраля практически потерял шансы на выход в плей-офф. Так что команда вряд ли будет экономить свои силы. К тому же „Вашингтон“ на финише лишь четырежды встретится с борющимися за последние путевки в плей-офф командами, которые вряд ли многое позволят столичному клубу. Остальные же соперники либо уже готовятся к Кубку Стэнли, либо доигрывают сезон.



Да и март считается самым успешным месяцем в карьере Овечкина. Однако в нынешнем сезоне ни один месяц ему не удалось завершить с показателем „гол за матч“.



Если это удастся, Овечкин в десятый раз достигнет отметки 50 голов за сезон, став рекордсменом по этому показателю. На данный момент он делит рекорд по числу сезонов с Гретцки и Майком Босси. На счету троих по девять сезонов с 50 шайбами. Этот рекорд держится с 1986 года. Никто более не смог достичь отметки семь сезонов, а из действующих игроков — три сезона (без учета капитана „Вашингтона“).