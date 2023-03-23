Сдайте свои крупногабаритные отходы до 26 марта бесплатно!

Если вам кажется, что дом забит крупногабаритным хламом, вы можете сдать его на таллиннские станции по приему отходов до 26 марта совершенно бесплатно. В остальное время это стоит денег.

Но что именно считается крупногабаритным мусором? Cкажем, телевизор, который Лаури пробует сдать как крупногабаритные отходы?..

После просмотра видео стоит пройтись по дому и посмотреть, от каких старых вещей нужно отказаться прямо сейчас, а с какими можно еще повременить. Вот, например, как тот же телевизор – его всегда можно сдать бесплатно.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru