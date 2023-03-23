Сдайте свои крупногабаритные отходы до 26 марта бесплатно!
До 26 марта на таллиннских станциях по приему отходов проходит кампания, в рамках которой можно привезти и бесплатно сдать все свои крупногабаритные отходы. А что именно считается крупногабаритными отходами, и почему весной особенно правильно избавляться от хлама?
Если вам кажется, что дом забит крупногабаритным хламом, вы можете сдать его на таллиннские станции по приему отходов до 26 марта совершенно бесплатно. В остальное время это стоит денег.
Но что именно считается крупногабаритным мусором? Cкажем, телевизор, который Лаури пробует сдать как крупногабаритные отходы?..
После просмотра видео стоит пройтись по дому и посмотреть, от каких старых вещей нужно отказаться прямо сейчас, а с какими можно еще повременить. Вот, например, как тот же телевизор – его всегда можно сдать бесплатно.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru