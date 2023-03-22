МНЕНИЕ | У всех пальто белы, но у кого-то белее. Что не так с российской оппозицией?
„Их круг слишком узок, и слишком далеки они от народа“ - так говорил Ленин о декабристах, которые служат первым и наглядным примером разобщённости российской оппозиции. Тогда, почти два века назад, члены многочисленных обществ, настолько тайных, что о них не знали только извозчики, не могли определиться ни с целями, ни с задачами бунта, ни собственно с планами проведениями оного, не говоря уже про обустройтво России в случае успеха. Итог: неудавшийся бунт породил первых политических мучеников, первых политзаключённых и первую политэмиграцию. Спустя 198 лет российская оппозиция столь же разобщена, а перспективы успешного бунта ещё туманнее, отмечает публицист Борис Ковальский в своей колонке для RusDelfi.
Парадоксальность ситуации в том, что после 24 февраля 2022 года, поводов для разногласий у российской оппозиции только прибавилось, вопреки необходимости объединяться. Уехал или остался, под каким предлогом остался, уехал слишком поздно, с кем вёл дела - любой из этих пунктов может стать поводом для громких сетевых споров. Причина более чем понятна - у оппозиции нет фигуры, которая объединила бы все силы вокруг себя и имела бы широкий круг сторонников не только среди эмигрантов.