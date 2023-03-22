ВИДЕО | Обзор мультфильма „Вперед“: как Pixar создали лучший финал в истории

В этом видео мы предметно поговорим об одном из самых несправедливо недооцененных проектов студии Pixar - мультфильме „Вперед“. Как история о двух братьях-эльфах, которые путешествуют с оживленными ногами отца, может преподнести один из самых мощных и ожидаемо-неожиданных финалов в истории мультипликации? Об этом и о многом другом - в моем новом видеоэссе! Кстати, „Вперед“ оказался настолько неизвестен аудитории, что даже нейросеть отказалась рисовать по его мотивам что-то внятное и похожее на оригинал.

Сама история крутится вокруг двух эльфов - синих эльфов Иэна и Барли. Их папа умер, когда Барли был еще маленький, а Иэн И вовсе не родился. У последнего из воспоминаний об отце остались только фотографии и одна кассета с его голосом. Он мечтает познакомиться со своим папой и ему выпадает такая возможность. Дело в том, что он получает в подарок от умершего отца посох, который позволяет воскресить его на один день. Драться пытаются колдовать, но оказывается, что у Барли магических способностей вовсе нет, а Иэн, неопытный в этом деле, умудряется воскресить только ноги отца.

В итоге братьям нужно найти волшебный камень, который позволить завершить начатое и вернуть папу.

Иэн у нас - скромный зажатый паренек, который даже боится пригласить одноклассников на свой день рождения. Барли - шебутной старший брат, который фанатеет от магии, волшебства и всяких гиковских штучек. В итоге мы, казалось бы, получаем обычный road buddy movie о том, как пара противоположностей в ходе путешествия становятся настоящими крепкими друзьями. Кажется, ну что нового нам может принести такая история? Но главное в этом мультфильме - великолепный финал, который, если так можно выразиться, ждешь, но не ожидаешь.

Посмотреть обзор до конца можно ниже.