23.03.2023, 07:02
Руководитель союза страховых обществ попал в аварию и смог лично протестировать плоды своего труда(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Руководителю Союза страховых обществ Эстонии (LKF) Марту Йессе неожиданно выпала возможность вкусить плоды своего труда, когда он попал в небольшую аварию в Таллинне, пишет Eesti Ekspress.
Авария произошла из-за таксиста, который врезался сзади в автомобиль Йессе. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Автомобиль Йессе отделался легким испугом, а вот такси немного пострадало спереди.