Авто
23.03.2023, 07:02

Руководитель союза страховых обществ попал в аварию и смог лично протестировать плоды своего труда

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Март Йессе протестировал собственное изобретение.
Март Йессе протестировал собственное изобретение.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Руководителю Союза страховых обществ Эстонии (LKF) Марту Йессе неожиданно выпала возможность вкусить плоды своего труда, когда он попал в небольшую аварию в Таллинне, пишет Eesti Ekspress.

Авария произошла из-за таксиста, который врезался сзади в автомобиль Йессе. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Автомобиль Йессе отделался легким испугом, а вот такси немного пострадало спереди.


„Ничего страшного“, — вспоминает Йессе прошлогоднюю аварию. Тем не менее, „небольшое странное волнение“ он почувствовал.

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