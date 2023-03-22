ФОТО | Ironman Tallinn перенесет центр соревнований из Каламая в Рокка-аль-Маре
Традиционное спортивное мероприятие на выносливость IRONMAN Tallinn, которое состоится 5 августа, переместится из центра города к торговому центру Rocca al Mare. Благодаря этому и беговая, и велотрасса становятся значительно быстрее, что дает участникам возможность установить личный рекорд на полудлинной трассе IRONMAN 70.3 в рамках чемпионата Европы.
В этом году в Таллинне пройдет чемпионат Европы IRONMAN 70.3. Ожидается, что за два дня выступит более 3000 участников. На сегодняшний день зарегистрировано более 700 участников на чемпионате Европы 70.3 и более 500 участников на полную дистанцию IRONMAN.
„В предыдущие годы мы размещали центр соревнований в центре города, чтобы участники и болельщики имели хороший доступ. Этим летом мы учитываем строительные работы, которые ведутся в городе, и организуем соревнования в Рокка-аль-Маре“, — сказал главный организатор IRONMAN Tallinn Айн-Алар Юхансон. „Мы хотим предложить участникам соревнований лучшее спортивное событие в мире и чтобы соревновательные дни в Таллинне прошли максимально беззаботно и гладко“.
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, организация крупных спортивных мероприятий всегда является большой проблемой, а в связи с развитием городской территории могут возникать ситуации, когда необходимо изменить местоположение центра соревнований или маршрут соревнований. „Мы считаем, что организационная команда IRONMAN Tallinn гибкая и способна адаптироваться к изменениям, чтобы организационный уровень соревнований не пострадал“.
По словам вице-мэра, это изменение принесет много позитива горожанам. „Там меньше ограничений на движение, а доступ к центру соревнований и парковкам более удобен. Возможность перенести центр соревнований обратно в центр города откроется, когда будут завершены основные строительные работы, ведущиеся в настоящее время в городе. Городское пространство Таллинна постоянно развивается, и я считаю, что в целом это будет способствовать созданию еще более качественной соревновательной среды для будущих главных событий IRONMAN Tallinn“, — сказал Белобровцев.
По словам Маргуса Лепика, члена команды организаторов Ironman, перенос центра соревнований в Рокка-аль-Маре для участника делает все мероприятие более компактным и логистически более простым, поскольку все важное для участника находится в радиусе двух километров. „Новый курс позволит участникам надеяться на личные рекорды. „IRONMAN Tallinn уже является одной из самых быстрых гоночных трасс в мире, но с переездом в Рокка-аль-Маре и велосипедная, и беговая дорожки станут для участника еще быстрее, потому что не будет медленных и технических участков. — сказал Лепик.
Новое место перед центром Рокка-аль-Маре
По словам Кристьяна Мааруса, менеджера центра Rocca al Mare, новая локация и головной офис соревнований IRONMAN в центре Rocca al Mare — это хорошая возможность как для проживающих рядом людей, так и для участников комфортно и доступно участвовать в соревнованиях либо как спортсмен или как зритель. „Центр остается доступным и открытым для посетителей центра в период проведения соревнований. Мы поделимся более подробной инструкцией по доступности и проезду в центр до начала мероприятия“, — добавил руководитель центра Rocca al Mare.
По словам организаторов, центр соревнований в Хааберсти затрагивает меньшее количество жителей Таллинна, а доступ к торговому центру Rocca al Mare и другим предприятиям рядом с Unibet Arena в дни соревнований возможен через Ehitajate tee.
Полная дистанция соревнований IRONMAN включает 3,8 км плавания в озере Харку, 180 км езды на велосипеде по Таллинну и его окрестностям и 42,195 км бега. В гонке IRONMAN 70.3 все дистанции нужно делить на два. Кроме того, будет отдельное командное мероприятие на дистанции 70,3, где каждый участник должен пройти одну область. Накануне соревнований состоится веселый детский забег IRONKIDS.
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