Умер бывший глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров

Владимир Чуров два срока возглавлял Центризбирком РФ с марта 2007-го по марта 2016 года. В 2003-2007 годах Чуров был депутатом Госдумы — он входил в состав фракции ЛДПР, но оставался беспартийным. После ухода из ЦИК он был назначен послом по особым поручениям МИД РФ. Также он возглавлял научный совет Российского военно-исторического общества.