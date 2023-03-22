Новости России
22.03.2023, 10:20

Умер бывший глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров

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Portraits of famous people
Portraits of famous people
ФОТО: Boris KavashkinБорис Кавашкин | Global Look Press

Бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщают „Ведомости“ и ТАСС, передает „Медуза“.

Чуть больше недели назад Чуров перенес операцию после обширного инфаркта, рассказал „Ведомостям“ депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Владимир Чуров два срока возглавлял Центризбирком РФ с марта 2007-го по марта 2016 года. В 2003-2007 годах Чуров был депутатом Госдумы — он входил в состав фракции ЛДПР, но оставался беспартийным. После ухода из ЦИК он был назначен послом по особым поручениям МИД РФ. Также он возглавлял научный совет Российского военно-исторического общества.

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