ЧМ-2023 по фигурному катанию: Петрыкина идеально откатала короткую программу и установила личный рекорд
В Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 22 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию с короткими программами выступают спортивные пары и женщины. От Эстонии в первый соревновательный день на лед выйдет Нина Петрыкина (в 12:56) . Спортивных пар в фигурном катании в Эстонии на данный момент нет.
Нина Петрыкина безошибочно откатала короткую программу, набрала ровно 68 баллов и заняла промежуточное 2 место (впереди еще 6 спортсменок). 68 баллов - это личный рекорд Нины Петрыкиной в короткой программе.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Женщины
Короткая программа
Начало – 08.50.
Первая разминка
1. Миа Риса Гомес (Норвегия)
2. Анастасия Грачева (Молдова)
3. Эма Добошова (Словакия)
4. Софья Степченко (Латвия)
5. Кристен Спурс (Великобритания)
Вторая разминка
6. Юлия Ланг (Венгрия)
7. Кристина Исаев (Германия)
8. Джейд Ховин (Бельгия)
9. Даша Грм (Словения)
10. Ольга Микутина (Австрия)
11. Лорин Шильд (Франция)
Третья разминка
12. Марилена Китромилис (Кипр)
13. Элишка Бржезинова (Чехия)
14. Янна Юркинен (Финляндия)
15. Александра Фейгин (Болгария)
16. Брэди Теннелл (США)
17. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)
Четвертая разминка
18. Лара Наки Гутманн (Италия)
19. Нина Пинзарроне (Бельгия)
20. Юлия Саутер (Румыния)
21. Эмбер Гленн (США)
22. Кимми Репонд (Швейцария)
23. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Пятая разминка
24. Маделин Скизас (Канада)
25. Ринка Ватанабе (Япония)
26. Николь Шотт (Германия)
27. Екатерина Куракова (Польша)
28. Изабо Левито (США)
29. Нина Петрыкина (Эстония) 12.56
Шестая разминка
30. Анастасия Губанова (Грузия)
31. Маи Михара (Япония)
32. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
33. Е Ри Ким (Южная Корея)
34. Каори Сакамото (Япония)
35. Луна Хендрикс (Бельгия)
В прямом эфире соревнования можно смотреть на ЭТВ+
Программа трансляций ETV+ :
22 марта, 11:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Глебова)
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Открывающим соревнованием дня стала короткая программа среди спортивных пар. Первое место заняла пара из Японии: Рику Миура и Рюити Кихара.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Пары
Короткая программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,72
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,64
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,24
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 72,81
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,23
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,31
7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 65,23
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 64,43
9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,40
10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 63,33
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