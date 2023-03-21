Рейнсалу в Киеве: мы должны снизить потолок цен на нефть, чтобы перекрыть России кран финансирования войны

Рейнсалу поговорил с председателем Верховной Рады Украины Стефанчуком о повышении цены войны для России, в том числе о дополнительных санкциях и снижении потолка цен на нефть.

„Вчера (20 марта - прим. ред.), когда я встречался со своими коллегами из Евросоюза в Брюсселе, я призвал к быстрому продвижению дополнительных санкций, включая снижение потолка цен на нефть, чтобы перекрыть краны, которыми Россия финансирует агрессию в Украине“, – сказал Рейнсалу.

„Россия нанесла неисчислымый ущерб своими бесчеловечными нападениями на гражданскую инфраструктуру Украины, и Россия должна заплатить за возмещение ущерба“, – сказал Рейнсалу. Он также представил Найему обзор работы Эстонии по поиску решения для использования замороженных активов России в восстановлении Украины, пишет rus.err.