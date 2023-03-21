Стартовала Лесная викторина для школьников. Это не контрольная работа!

Лесная викторина – это не контрольная работа, которой стоит бояться, ведь консультации с одноклассниками и учителем при составлении ответов не только разрешены, также, как и обращение к различным источникам информации, а даже рекомендованы!

В год физической активности лесной викторине рассматриваются вопросы о передвижении на природе, тропах и в живописных местах. Изучая следы и продукты жизнедеятельности животных, можно выяснить: кто оставил эти следы на снегу, кто выстлал свое гнездо „шерстью“ рогоза и где спит заяц.

Кроме того, животное и гриб, дерево и мох, бабочка и орхидея года – лесная викторина дает возможность узнать немало увлекательного о многообразии местной природы, и в поисках ответов каждый участник станет чуточку умнее.

В викторине могут принять участие все школьники Эстонии, учащиеся русскоязычных школ могут пройти викторину на русском языке. Участие происходит по классам, хотя каждый ученик отвечает самостоятельно. В викторине есть два варианта вопросов: один для 1-4 классов и другой для 5-12 классов. Победители будут определены в трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-12 классы. При ответе на вопросы можно пользоваться справочными материалами, а также советоваться с другими учениками и учителем, чтобы вместе узнать больше о природе.

Викторина открыта для ответов до 18 апреля, результаты будут объявлены 20 апреля. 10 лучших классов в каждой возрастной группе получат в качестве наград призовые программы в подходящих им посетительских центрах RMK, при этом награда также включает в себя компенсацию поездки на автобусе в размере до 200 евро. Кроме того, также будут отмечены призами лучшие наставники классов. Викторина опубликована на сайте www.loodusegakoos.ee.