Правда ли, что на Всемирном экономическом форуме призвали разрешить браки с животными?

Cайт NewsPunch — это изменивший название портал Your News Wire, который в 2017 году признали одним из самых популярных источников фейковых новостей в Facebook. „Проверено“ уже не раз опровергало фейки, размещённые на этом сайте. Так, например, не подтвердились новости о том, что первая леди Украины Елена Зеленская потратила 40 000 евро на шопинг во время официального визита в Париж, что Мел Гибсон назвал всю голливудскую элиту педофилами или что на Филиппинах Билла Гейтса хотят арестовать за убийство. По данным Института Пойнтера, к середине 2018 года около 80 сообщений Your News Wire были опровергнуты независимыми фактчекерами.

Впервые сообщение о том, что ВЭФ выступил с инициативой легализовать секс и браки с животными, так как они будут способствовать инклюзивности, появилось 1 марта 2023 года на англоязычном новостном портале NewsPunch , причём с плашкой fact checked (то есть, „проверено“). Именно скриншоты страницы этого портала и разошлись по русскоязычному сегменту соцсетей. В тексте новости уточняется, что ВЭФ „приказал“ правительствам разных стран „предпринять немедленные шаги в направлении этой спорной инициативы“. Никаких других подробностей не приводится — ни имя человека, озвучившего это предложение (как будто его автором был весь форум целиком), ни точная цитата. На обложке новости размещено фото Клауса Шваба, президента Всемирного экономического форума и героя популярных конспирологических теорий, поэтому может создаться впечатление, что именно он предложил легализовать браки с животными. Однако в статье его имя ни разу не упоминается.

Наши коллеги-фактчекеры из Snopes обратились к ВЭФ за комментарием по поводу новости о призыве к легализации браков с животными. Им ответил официальный представитель организации Янн Цопф: „Это фейковая история, направленная на то, чтобы дискредитировать важную работу, которую Всемирный экономический форум ведёт по серьёзным глобальным проблемам. ВЭФ никогда не делал таких заявлений и не имеет ни полномочий, ни намерений отдавать приказы правительствам, другим организациям или частным лицам“.

Как пример одной из стран, которая уже поддержала инициативу ВЭФ, автор материала в NewsPunch приводит Испанию, где якобы теперь законно заниматься сексом с животными, если они при этом не получают серьёзных травм. „Проверено“ ранее разбирало эту новость и выяснило, что речь шла вовсе не о легализации зоофилии, а лишь о замене устаревших формулировок в законе и, фактически, о более строгом регулировании таких преступлений в этой европейской стране.

Также авторы NewsPunch утверждают, что ВЭФ собирается распространить зоофилию по всему миру с помощью влияния СМИ. В подтверждение они приводят твит американского публициста Джеймса Линдсея, в котором содержится скриншот статьи некоего издания под названием Pox с заголовком „Объяснено, почему недавняя легализация секса с животными в Испании — это триумф инклюзивности и разнообразия“. Однако никакого издания Pox не существует, это лишь пародия на портал Vox. Подобные коллажи содержатся и в других твитах Линдсея, например, с одиозными заголовками в духе „Когда женщины+ (женщины, носящие размер одежды больше 16 по американской размерной системе, то есть, больше 54 по российской, — прим. „Проверено“) говорят, другие женщины должны стоять в сторонке, молчать и знать своё место“ или „Авиакатастрофы из-за разнообразия — это вероятный эффект разнообразия в авиации, и вот почему это того стоит“. То есть, аргумент авторов статьи NewsPunch про нормализацию зоофилии через СМИ сводится к очевидно шуточному скриншоту пользователя Twitter.

Таким образом, первоисточник новости о призывах ВЭФ к легализации браков с животными — сообщение на сайте, который ранее уже многократно „ловили“ на распространении фейков. Авторы заметки не приводят никаких подробностей о том, кто и при каких обстоятельствах предложил подобную инициативу, и не приводят ссылок на публичные заявления ВЭФ или сообщения инсайдеров. Представители организации отрицают причастность к подобным призывам и саму возможность что-либо „приказывать“ правительствам стран. Никаких сколько-нибудь достоверных доказательств того, что ВЭФ планирует на мировом уровне легализовать зоофилию, не существует.

Итог: Фейк