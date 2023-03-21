Что в администрации Путина думают о решении Гааги выдать ордер на его арест? „Даже СНГ перестал быть для него безопасным пространством“

Более того, Кремль в 2023 году собирался продвигать образ Путина (в том числе для внутрироссийской аудитории — в преддверии президентских выборов) как „борца с Западом“, „защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения“ и „одного из главных лидеров многополярного мира“. Собеседники „Медузы“ указывают, что для этого необходимы зарубежные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решения МУС. Теоретически президента РФ могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно „обеспечить безопасность“ президента в новых условиях.

„Даже СНГ перестает быть безопасным пространством [для Путина]“, — констатировал один из источников (среди стран, ратифицировавших Римский статут МУС, есть, например, Таджикистан).

При этом тот же собеседник добавил: в Кремле сомневаются, что кто-то из стран, ранее входивших в состав СССР, может решиться на арест Путина, но „десятые, сотые доли процента [вероятности этого] всегда есть“. Само задержание Путина источники „Медузы“ считают „невозможным“ — именно потому что российский президент просто не поедет в страну, где есть хотя бы минимальный риск быть арестованным.

Собеседники „Медузы“ отметили, что, несмотря на войну, которую Россия развязала в 2022 году, Владимир Путин относительно регулярно совершал зарубежные поездки и участвовал в форумах и саммитах. Например, летом 2022-го он посетил Таджикистан, Туркменистан и Иран, а осенью — Узбекистан, Казахстан и Армению (при этом после 24 февраля Путин ни разу не выезжал в страны Запада).

По оценке двух собеседников, близких к АП, такие поездки были очень важны, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать гражданам, что „у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей“ и страна остается „одним из столпов многополярного мира“.