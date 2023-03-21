Началась продажа билетов на полуфинальный матч еврокубка „Калев/Крамо“, которые разлетаются как горячие пирожки

В среду, 29 марта, в 19:30 в ледовом холле „Тондираба“ состоится одно из самых масштабных событий в клубном баскетболе за последнее время, а двери на мероприятие откроются в 18:00.

Цены на билеты варьируются от 12 до 35 евро за полные билеты и от 7 до 30 евро за билеты со скидкой, также можно приобрести б и VIP-билеты.

Капитан команды Мартин Дорбек надеется увидеть аншлаг в Тондираба: „Дом там, где семья. Домашняя арена – это место, где находятся наши болельщики. Мы играем в Тондирабе, чтобы все болельщики могли прийти посмотреть и никому не пришлось стоять у дверей из-за маленького зала. И в этот раз мы рассчитываем на поддержку болельщиков, которые создают мощную атмосферу на наших играх и где всем соперникам некомфортно играть“, — говорит Дорбек.

Ледовый холл „Тондираба“ может вместить более 5500 зрителей, и команда „Калев/Крамо“ начнет там тренировки 26 марта, чтобы хорошо подготовиться к одной из самых важных игр в истории клуба. За первые 20 минут было продано более 700 билетов.

Билеты на полуфинал в продаже в Piletitaskus.

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