Мать пытается выхлопотать лечение для дочери с редчайшим заболеванием. Сначала сказали, что у девочки просто „задержка развития“(2)
Недавно у родителей девочки с редким генетическим заболеванием впервые появилась надежда, что медленное, но верное угасание ребенка можно остановить. Долгожданное лекарство только что появилось в продаже в Соединенных Штатах — но когда его смогут получить десять детей из Эстонии, да и смогут ли вообще? Материал Eesti Ekspress.
Непоседливая пятилетняя Франка бегает по комнате в хорошем настроении. Поначалу она развивалась как все дети. Начала ходить на горшок, есть ложкой. Она произносила свои первые слова, пыталась сама снимать носки и варежки.
В пять лет Франка превратилась в безмолвного ребенка, который нуждается в помощи буквально во всем. Она больше сама не ест, не ходит на горшок, не одевается. У нее пропал интерес к игрушкам. Развились черты аутистического спектра. Ее мать, 41-летняя Лаура Тамм, никогда не слышала, чтобы дочь о говорила — о том, что ее радует или что причиняет ей боль.
Анализы в порядке
Беременность Лауры протекала нормально, и все анализы плода были в норме. У нее уже был трехлетний сын, и в первый год жизни дочь развивалась в том же темпе, что и ее брат.