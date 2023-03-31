Мать пытается выхлопотать лечение для дочери с редчайшим заболеванием. Сначала сказали, что у девочки просто „задержка развития“

Непоседливая пятилетняя Франка бегает по комнате в хорошем настроении. Поначалу она развивалась как все дети. Начала ходить на горшок, есть ложкой. Она произносила свои первые слова, пыталась сама снимать носки и варежки.

В пять лет Франка превратилась в безмолвного ребенка, который нуждается в помощи буквально во всем. Она больше сама не ест, не ходит на горшок, не одевается. У нее пропал интерес к игрушкам. Развились черты аутистического спектра. Ее мать, 41-летняя Лаура Тамм, никогда не слышала, чтобы дочь о говорила — о том, что ее радует или что причиняет ей боль.

Анализы в порядке

Беременность Лауры протекала нормально, и все анализы плода были в норме. У нее уже был трехлетний сын, и в первый год жизни дочь развивалась в том же темпе, что и ее брат.

Когда Франке был год и три месяца, Лаура поняла, что с Франкой что-то не так. Она перестала произносить свои первые четыре слова. Она больше не махала ручкой на прощание, забыла, как пользоваться горшком. „Эти навыки исчезли не в один момент, а пропадали медленно и незаметно для нас“, — говорит Лаура.