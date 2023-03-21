Правда ли, что командующий войсками химзащиты РФ назвал мРНК-вакцины биологическим оружием?

Тем не менее Кириллов сделал вывод, что „сотрудник Pfizer признаёт факт проведения исследований „направленной эволюции“, имеющих целью получение конкурентных преимуществ и увеличение прибыли“. В нашем материале о Уокере мы в деталях разбирали, что такое направленная эволюция и исследования, направленные на усиление функций. У многих обывателей эти понятия вызывают страх, однако дело в столкновении бытового восприятия с научной терминологией. На самом деле, несмотря на пугающее название, исследования, направленные на усиление функции вируса, и направленная эволюция — это не попытка убить всё население Земли, а способ изучения вируса, определение оптимального направления разработки вакцин и действия по снижению его летальности. После заявлений Уокера компания Pfizer опубликовала на своём официальном сайте заявление, в котором сообщила, что не проводит исследования, направленные на усиление функций COVID-19, равно как и эксперименты по направленной эволюции вируса: „Оригинальный вирус SARS-CoV-2 использовался для экспрессии спайк-белка из новых вариантов, вызывающих обеспокоенность“ (VoC). Фармкомпания подчёркивает, что „это исследование дало нам возможность быстро оценить способность существующей вакцины индуцировать антитела, которые нейтрализуют недавно выявленный вариант, вызывающий обеспокоенность“. Помимо этого, Pfizer проводит исследования in vitro для выявления потенциальных мутаций резистентности к нирматрелвиру, одному из двух компонентов лекарства против коронавируса под названием „Паксловид“ (одобрен FDA в 2021 году). Большая часть этой работы проводится с использованием компьютерного моделирования или мутаций 3C-подобной (она же химотрипсин-подобная, или, как пишут в русскоязычных публикациях, главная) протеазы — неинфекционной части вируса. Так что утверждение Кириллова о направленной эволюции основано на словах недостоверного источника и противоречит заявлению Pfizer. Более того, направленная эволюция — это признанный наукой путь изучения вируса для разработки средств борьбы с ним.