Правда ли, что командующий войсками химзащиты РФ назвал мРНК-вакцины биологическим оружием?(5)
В середине марта 2023 года в СМИ распространилась информация, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил США в том, что разрабатываемые там мРНК-вакцины — это биологическое оружие. Мы решили проверить, правда ли военачальник заявлял подобное.
10 марта в крупнейших русскоязычных СМИ появились заявления генерал-лейтенанта Кириллова на брифинге, посвящённом, как было заявлено, „анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США“. Военачальник рассказал, что сотрудники фармкомпании Pfizer признают факт проведения исследований „направленной эволюции“, а разработанные ими вакцины „могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьёзные осложнения: менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт“. Также, сославшись на позицию бывшей сотрудницы Pfizer Карен Кингстон, Кириллов сказал, что мРНК-вакцины „по определению являются биологическим оружием, поскольку американское законодательство определяет биологическое оружие как „любой биологический агент, токсин или устройство доставки“».
Проверить тот факт, что Игорь Кириллов сделал приведённые выше заявления, достаточно просто. На сайте ТАСС выложена видеозапись части брифинга Минобороны, в том числе выступление генерала. Однако его утверждения сами по себе вызывают сомнения в корректности. Чтобы детальнее с ними разобраться, в первую очередь нужно понять, что такое мРНК-вакцины и как они работают.
Матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК) — это одноцепочечная кислота, которая несёт в себе информацию для организма о структуре белков. Её также называют информационной РНК (иРНК). Для понимания функций мРНК и её связи с ДНК обычно используют аналогию с производственным цехом. ДНК в таком случае — это все оригиналы всех чертежей по изготовлению нужных деталей, хранящиеся у руководителя производства, а мРНК — это снятая с них копия, выдаваемая рядовым сотрудникам на производстве. Имея нужную мРНК, организм может производить необходимые белки. В мРНК-вакцинах против коронавируса содержится искусственно созданная копия белка оболочки вируса (спайкового белка). С её помощью организм сам начинает вырабатывать неинфекционный спайковый белок, реагируя на который организм вырабатывает антитела и клетки памяти для защиты от SARS-CoV-2.
Помимо мРНК существует ещё несколько типов вакцин:
живые (против чумы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллёза, гриппа, бешенства, паротита, оспы, жёлтой лихорадки, кори, полиомиелита, туберкулёза): содержат ослабленные патогены;
убитые, или инактивированные (против полиомиелита, гриппа, тифа, холеры, чумы, коклюша, гемофильной инфекции): содержат убитые патогены;
анатоксины (против дифтерии и столбняка): содержат ослабленные токсины, вырабатываемые патогеном;
субъединичные (против гепатита В и вируса папилломы человека, а также бесклеточная коклюшная вакцина): содержат некоторые белки или сахара патогена;
векторные («Спутник V“, Astra Zeneca): содержат безопасный вирус-транспорт и отдельные элементы соответствующего патогена.
Во всех этих типах вакцин действительно присутствует некий „биологический агент, токсин или устройство доставки“, о котором говорил Кириллов. мРНК-вакцины — единственный тип, где его нет. То есть, согласно классификации российского военачальника, именно „Спутник V“ должен относиться к биологическому оружию, а отнюдь не Comirnaty (торговое название мРНК-вакцины производства компании Pfizer / BioNTech). Интересно, что Кириллов, по его же собственным словам, принимал активное участие в разработке российской вакцины. Также в журнале „Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение“ в 2022 году была опубликована статья командующего войсками РХБЗ под названием „Изучение иммуногенности вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ (другое название „Спутника V“. — Прим. ред.)“.
При этом использованной Кирилловым формулировки, определяющей биологическое оружие, в законодательстве США обнаружить не удалось. В Конвенции ООН о биологическом оружии, ратифицированной в том числе США, прямого определения нет, есть лишь обязательство „никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей“. При этом вне текста этого документа ООН даёт такое определение: „Биологическое оружие — это распространение болезнетворных организмов или токсинов для того, чтобы нанести вред или убить людей, животных или растения“. В свою очередь, ВОЗ так определяет этот тип оружия: „Биологическое и токсинное оружие — это либо микроорганизмы, такие как вирусы, бактерии или грибы, либо токсичные вещества, производимые живыми организмами, которые производятся и высвобождаются намеренно, чтобы вызвать болезни и смерть людей, животных или растений“. В обеих формулировках и у Кириллова перечислены и биологические агенты, и токсины, и даже устройства доставки, однако генерал-лейтенант упускает важную часть определения, а именно — намеренность распространения и потенциальную смертоносность.
Отдельно Кириллов акцентирует внимание на серьёзности осложнений, возникающих после вакцинации препаратом Comirnaty. В частности, он упоминает менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда и инсульт. В СМИ действительно встречаются сообщения о том, что после вакцинации у людей развивались такие патологии. Однако, во-первых, „после“ не означает „вследствие“, во-вторых, это сообщения в медиа, а не в авторитетных научных источниках. Разберёмся с каждой патологией детально.
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. По причине возникновения его делят на бактериальный, вирусный, грибковый, протозойный и в некоторых случаях — возбуждённый неинфекционными условиями. В базе научных биомедицинских публикаций PubMed можно обнаружить несколько описаний случаев асептического (то есть неинфекционного) менингита после вакцинации Comirnaty. При этом исследователи аккуратны в своих формулировках и, отмечая редкость таких проявлений, пишут, что связь между вакцинацией и заболеванием однозначно доказать невозможно. В списке осложнений от вакцинации, опубликованном Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), менингит не указан.
Анафилактический шок — острая, угрожающая жизни аллергическая реакция немедленного типа, вызвать которую могут лекарства, иммунные сыворотки, йодсодержащие рентгеноконтрастные вещества, препараты для местного и общего наркоза, яды животных и растений, многие продукты питания. Анафилактический шок может вызвать, к сожалению, любая вакцина. Например, Союз педиатров России приводит данные о возможных осложнениях при применении вакцин из Национального календаря профилактических прививок: есть небольшая вероятность развития такой реакции после АКДС/АДС-М, вакцинации против гепатита B, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, паротита, вируса папилломы человека. В инструкции к вакцине „Спутник V“ также содержится предупреждение о том, что очень редко прививка может вызывать анафилактический шок. В том числе для своевременного купирования этого грозного осложнения после прививки пациента обычно просят посидеть 15–20 минут под наблюдением медицинского работника.
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) — это миокардиальный некроз в результате резкой обструкции коронарной артерии. Это лишь одна из многочисленных сердечно-сосудистых патологий. При этом чаще всего говорят о связи между вакцинацией и другими кардиологическими заболеваниями — перикардитом и миокардитом (воспалительным поражением серозной оболочки или мышцы сердца). Действительно, мРНК-вакцины могут приводить к таким осложнениям, в инструкции Comirnaty это указано, однако их частота минимальна по сравнению с частотой осложнений от самой коронавирусной инфекции. Важно отметить, что большинство заявлений о критическом росте этих патологий обычно вводят читателей в заблуждение. Что касается ОИМ и инсульта, в декабре 2022 года широко распространилось утверждение, что именно эти патологии чаще возникают у людей после вакцинации. Фактчекеры из Associated Press проверили его и пришли к выводу, что оно некорректно. Наблюдение за более чем 10 млн американцев показало, что частота возникновения ОИМ и инсульта не увеличивалась после вакцинации.
Примечательно, на кого в своём заявлении ссылается Кириллов, говоря о вреде мРНК-вакцин. Первое имя — Джордон Триштон Уокер — уже известно постоянным читателям „Проверено“. В феврале мы опубликовали большой материал, в котором разобрали видео с его участием, где Уокер, представленный как высокопоставленный сотрудник Pfizer, якобы рассказывает об опасности разработанной в компании вакцины. Главное, что нам удалось выяснить:
видео, снятое на скрытую камеру, опубликовал конспирологический ресурс Project Veritas, уже известный своими антивакцинаторскими заявлениями;
комментирует слова Уокера другой популярный конспиролог Роберт Мэлоун, который пропагандировал лечение коронавируса ивермектином — ветеринарным противопаразитарным препаратом, не имеющим доказанной противовирусной активности и не предназначенным для использования людьми;
Уокер не директор по исследованиям в Pfizer, а уролог, то есть не имеет отношения к вирусологии и разработке вакцин;
сам Уокер после того, как узнал, что его снимали, сообщил, что выдумал всю историю, чтобы произвести впечатление на собеседника, поскольку думал, что он не на интервью, а на свидании.
Тем не менее Кириллов сделал вывод, что „сотрудник Pfizer признаёт факт проведения исследований „направленной эволюции“, имеющих целью получение конкурентных преимуществ и увеличение прибыли“. В нашем материале о Уокере мы в деталях разбирали, что такое направленная эволюция и исследования, направленные на усиление функций. У многих обывателей эти понятия вызывают страх, однако дело в столкновении бытового восприятия с научной терминологией. На самом деле, несмотря на пугающее название, исследования, направленные на усиление функции вируса, и направленная эволюция — это не попытка убить всё население Земли, а способ изучения вируса, определение оптимального направления разработки вакцин и действия по снижению его летальности. После заявлений Уокера компания Pfizer опубликовала на своём официальном сайте заявление, в котором сообщила, что не проводит исследования, направленные на усиление функций COVID-19, равно как и эксперименты по направленной эволюции вируса: „Оригинальный вирус SARS-CoV-2 использовался для экспрессии спайк-белка из новых вариантов, вызывающих обеспокоенность“ (VoC). Фармкомпания подчёркивает, что „это исследование дало нам возможность быстро оценить способность существующей вакцины индуцировать антитела, которые нейтрализуют недавно выявленный вариант, вызывающий обеспокоенность“. Помимо этого, Pfizer проводит исследования in vitro для выявления потенциальных мутаций резистентности к нирматрелвиру, одному из двух компонентов лекарства против коронавируса под названием „Паксловид“ (одобрен FDA в 2021 году). Большая часть этой работы проводится с использованием компьютерного моделирования или мутаций 3C-подобной (она же химотрипсин-подобная, или, как пишут в русскоязычных публикациях, главная) протеазы — неинфекционной части вируса. Так что утверждение Кириллова о направленной эволюции основано на словах недостоверного источника и противоречит заявлению Pfizer. Более того, направленная эволюция — это признанный наукой путь изучения вируса для разработки средств борьбы с ним.
Второе упомянутое Кирилловым имя — Карен Кингстон, о ней „Проверено“ раньше не писало, поэтому разберёмся с биографией этой женщины подробнее. В своём профиле на LinkedIn она указывает, что работала в компании Pfizer с 1996 по 1998 год, однако первые попытки разработать вакцину по технологии мРНК случились гораздо позже. Кингстон приобрела известность в 2021 году, когда записала видео, в котором рассказывала, что в мРНК-вакцинах от компаний Pfizer / BioNTech и Moderna содержится токсичный оксид графена. Всевозможные фейки об оксиде графена фактчекеры разбирали много раз и даже отслеживали, как эта история распространялась по всему миру через социальные сети.
При этом Кингстон не первоисточник фейка об оксиде графена. В июне 2021 года некий Рикардо Дельгадо, автор антивакцинаторского Telegram-канала, передал группе исследователей под названием „Пятая колонна“ из Университета Альмерии (Испания) флакон, в котором, как он утверждал, была вакцина Comirnaty. Что было в том флаконе, достоверно не известно, как не известно и то, что это были за исследователи. Затем Дельгадо на своих ресурсах опубликовал текст некого отчёта — именно в нём впервые и утверждалось, что в вакцине был обнаружен оксид графена. В свою очередь, Университет Альмерии заявил, что никакого исследования его сотрудники не проводили, так что до сих пор неясно, кто автор того отчёта и имел ли он хоть какую-то научную квалификацию.
Именно ссылаясь на Кингстон, Кириллов и говорит о том, что вакцины рассматриваются американским законодательством в качестве биологического оружия. Однако конспиролог-одиночка не может быть достоверным источником, а в самом определении, как мы выяснили ранее, генерал-лейтенант допустил значительные неточности.
При этом технология мРНК применяется не только компанией Pfizer. Ещё до пандемии научное сообщество искало в этой технологии прорыв в лечении рака. В 2020 году исследователи из центра „Вектор“ (Новосибирск) называли мРНК-технологию одной из наиболее перспективных платформ для создания вакцин против коронавируса. В 2021 году СМИ сообщили, что мРНК-вакцины разрабатывают в научных центрах новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово. В сентябре 2022 года заместитель генерального директора по научной и производственной работе ГНЦ „Вектор“ Елена Нечаева рассказала ТАСС, что такая вакцина находится в стадии разработки, в частности в тот момент шёл „подбор технологии и методов контроля“. Так что технология в целом находит своё применение в различных научных центрах, в том числе и в России.
Таким образом, высокопоставленный чиновник Министерства обороны РФ, который, по его словам, принимал участие в разработке вакцин, на основе слов конспирологов делает заявления, вводящие людей в заблуждение. Страх перед последствиями вакцинации и непонимание принципов работы вакцин приводит к снижению популяционного иммунитета и негативно сказывается на здоровье населения. Особенно, когда непроверенные данные о вакцинах и биооружии зачитывает человек, чья должность предполагает ответственность за реагирование на реальное применение биооружия. При этом достоверность того факта, что Кириллов это говорил, не вызывает сомнений, так как никакие государственные информационные ресурсы это не оспаривают, а сам брифинг записывался на видео.