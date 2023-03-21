Олимпийские игры в Париже: сколько стоят билеты, когда их купить и где остановиться?

Благодаря новым „молодежно-ориентированным“ видам спорта, включая скейтбординг, равному распределению спортсменов и спортсменок, а также глобальной онлайн-продаже билетов, предстоящие Олимпийские игры в Париже станут самыми инклюзивными.

Планируете посетить столицу Франции, чтобы поболеть за свою страну? До церемонии открытия осталось чуть менее 500 дней, а, значит, пора бронировать билеты.

Euronews рассказывает, как получить билеты, где остановиться и чем заняться на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как получить билеты на Олимпийские игры 2024 года в Париже



Все билеты на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже будут продаваться на официальной билетной платформе мероприятия. Это первый случай, когда продажа билетов будет осуществляться только через Интернет и доступна по всему миру.

Всего на Игры будет предложено 10 миллионов билетов. Продажи билетных пакетов начались в феврале по результатам жеребьевки. Одиночные билеты поступят в продажу с 11 мая, а онлайн-регистрация для участия в розыгрыше открылась 15 марта и продолжится до 20 апреля. Общая продажа билетов откроется в конце 2023 года.

Один миллион билетов будет стоить от 24 евро и продаваться на все олимпийские виды. Почти половина билетов, доступных широкой публике, будет стоить 50 евро или меньше.

Игры 2024 года также объявили официального партнера по организации гостеприимства под названием On Location. Это единственная платформа, уполномоченная продавать билеты, которые предоставляются в комплекте с гостиницами, транспортом и эксклюзивными впечатлениями от города. Обратите внимание, что других лицензированных сторонних продавцов билетов нет, поэтому обязательно приобретайте билеты на официальных платформах, чтобы избежать мошенничества.

Как действуют пакеты гостеприимства Парижа 2024?



Стоимость пакетов начинается от 100 евро и может быть персонализирована в зависимости от продолжительности пребывания, условий проживания и мероприятий.