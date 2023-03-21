На Певческом поле в Таллинне пройдет этап Кубка мира по лыжному спринту

В состав эстонской сборной вошли по 12 спортсменов. Среди них Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма, Кайди и Кейди Каазику, Авели Уусталу.

Старт квалификации будет дан в 17:00. Четвертьфиналы начнутся в 19:30. Следом полуфиналы и финалы.

„Мне нравятся городские спринты, и я считаю, что лыжи должны быть доступны людям“, - сказала приехавшая в Таллинн швейцарка Надин Фендрих, абсолютный лидер спринтерской серии КМ. Этап в Таллинне имеет решающее значение для участниц женского малого хрустального глобуса, так как у 27-летней Фендрих в сумме 678 баллов, а 28-летняя шведка Майя Дальквист отстает от нее всего на пять баллов. Спринтерский сезон будет завершен на выходных в Лахти.

В понедельник спортсмены смогли опробовать трассу и должны были выбрать для соревнований две пары лыж. По мнению Фендрих, таллиннская трасса должна ей подойти. „Здесь нет характерного для городских спринтов ровного профиля, а есть приличный подъем. Но как типично для городского спринта, здесь тесно и сложно обгонять, поэтому важно сразу стартовать. После этого необходимо удерживать свое место и избегать ошибок“, — описала Фендрих возможную победную тактику.

„Веселая раллийная трасса, здесь становится опасно! На спуске скорость довольно высокая, но мне это нравится!“- смеется Ясмин Кяхяря, 22-летняя надежда финского лыжного спринта. Ее товарищ по команде Кертту Нисканен, которая старше на десяток лет, не так воодушевлена: „Раллийные трассы не для меня, я лучше проеду 50 километров в Холменколлене“.

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