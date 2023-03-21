МНЕНИЕ | Вышел из доверия. Евгений Пригожин теряет бойцов и политическое влияние

В четверг, 16 марта, скандально известный владелец ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин провел в своем офисе пресс-конференцию. Он заявил, что ЧВК Вагнер „не потеряла ни метра захваченной украинской территории“. Это сообщение — прямая атака на российское военное командование, которое в прошлом году было вынуждено отступить из-под Киева, Сум, Херсона и Харькова. В пресс-конференции приняли участие три человека. Столь низкая посещаемость — следствие наложенного Кремлем запрета на публикации о нем. Как сообщило в конце февраля российское независимое интернет-издание „Верстка“, администрация президента РФ запретила кремлевским СМИ транслировать любые заявления Пригожина, кроме победных реляций. Источники издания добавляли, что Кремль даже рассматривал возможность начать черную PR-кампанию против Пригожина. С начала этого года официальные российские информационные агентства РИА, ТАСС и Интерфакс публиковали очень мало новостей о Пригожине. Ранее он завил, что „Вагнер“ прекратил вербовку осужденных и жаловался, что его лишили защищенной связи с Минобороны и Генштабом.