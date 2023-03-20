„Это историческое решение“. ЕС согласовал поставку Украине миллиона снарядов

Он назвал это „историческим решением“. На реализацию плана будет выделено два миллиарда евро.

Согласно плану, представленному Боррелем, страны ЕС должны „обеспечить немедленную доставку“ Украине „большого количества“ боеприпасов, среди которых 155-миллиметровые артиллерийские снаряды из существующих запасов или из „ожидающих заказов“. Для компенсации этих затрат выделят один миллиард евро из Европейского фонда мира.

Еще один миллиард евро будет выделен для возмещения расходов на боеприпасы, которые страны ЕС будут совместно закупать для Украины. Кроме того, члены ЕС договорились о создании комиссии по наращиванию производственных мощностей оборонной промышленности.

Решение ЕС приветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

„Сегодня 17 государств-членов ЕС и Норвегия подписали соглашение о совместных закупках боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. Я приветствую этот стратегический шаг, который приблизит нашу победу“, — написал он в твиттере.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что Киеву срочно нужны артиллерийские боеприпасы в большом количестве. По его оценке, предложения ЕС по использованию 1 миллиарда долларов на закупку снарядов будет недостаточно.