20.03.2023, 20:36
ИНТЕРВЬЮ | „Если я доживу до победы, я приеду посмотреть на Эстонию!“ Поэт и владелец издательства „Залізний Тато“ защищает Бахмут
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Украинский поэт и издатель Дмитро Савченко воюет в самых горячих точках фронта с первых дней российского вторжения. В настоящее время он участвует в оборонительных боях в Бахмуте.
За минувший год многим украинцам пришлось оставить свою обычную работу, чтобы бороться с врагом, вторгшимся в Украину. Украинский поэт, основатель и владелец издательства „Залізний Тато“ (Железный папа) Дмитро Савченко оставил работу издателя и с первых дней войны сражается на передовой, защищая родную Украину. В настоящее время Дмитро воюет в Бахмуте в составе легендарного добровольческого отряда „Вовки Да Вінчі“ („Волки Да Винчи“). Подразделение названо в честь его командира, украинского солдата Дмитрия Коцюбайло по прозвищу Да Винчи.