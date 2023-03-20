Правда ли, что на фотографии поэт Гарсиа Лорка читает стихи перед расстрелом?

Прошло много десятилетий, и только в 2015 году документы из досье по делу Лорки, опубликованные на сайте ведущей испанской радиостанции Cadena SER, позволили внести определённую ясность в картину произошедшего. Всё началось с того, что в 1965 году французская писательница Марсель Оклер, хорошая знакомая Лорки, подала в испанское посольство в Париже запрос по поводу обстоятельств гибели поэта. Оклер, работавшая над книгой „Жизнь и смерть Гарсиа Лорки“, отчёт из посольства так и не получила. Однако 50 лет спустя достоянием общественности стала спровоцированная этим запросом переписка министров внутренних и иностранных дел Испании, а также последовавший за ней рапорт Высшего полицейского управления Гранады. Благодаря нему мы знаем о следующей цепочке событий .

В июле 1936 года, незадолго до начала гражданской войны, поэт в условиях роста напряжённости в стране решил уехать из Мадрида к своей семье — в родную Андалусию, в усадьбу Уэрта-де-сан-Висенте. Буквально через три дня произошёл военный мятеж, и власть в провинции Гранада перешла к националистам, пользовавшимся поддержкой армии. Согласно рапорту, после двух обысков, которые прошли в доме Гарсиа Лорки, он забеспокоился и решил укрыться в доме своих друзей, профранкистских братьев Росалес, где в конечном итоге был арестован вечером 16 августа. Поводов для ареста могло быть несколько — например, Лорку подозревали в том, что он был социалистом „из-за характера его выступлений и связи с другими важными персонами той же политической принадлежности“. Также в документе поэт был назван „масоном“ и „гомосексуалом, хотя ни об одном конкретном случае точных данных нет“. Далее, как сообщается в рапорте, Лорку поместили в здание гражданского управления, откуда накануне казни перевели в гранадский городок Визнар. Возле этого населённого пункта, в сельской местности Фуэнте-Гранде, в ночь с 18 на 19 августа он и был расстрелян вместе с тремя другими задержанными. Похоронили поэта, как указано, „в овраге в 2 км от Фуэнте-Гранде“. Более точное место погребения, согласно отчёту, установить не удалось. Неизвестно оно и по сей день, несмотря на многочисленные раскопки.