Правда ли, что на фотографии поэт Гарсиа Лорка читает стихи перед расстрелом?
По Сети много лет ходит снимок, запечатлевший, как утверждается, одного из самых известных испанских поэтов за мгновения до казни. Мы проверили, действительно ли на фото Федерико Гарсиа Лорка.
Фотография изображает стоящего у стены мужчину, в которого целятся двое солдат в униформе. Снимок, обычно подписанный словами „Поэт Гарсиа Лорка читает стихи перед расстрелом. Испания, 1936 год“, обошёл некоторые развлекательные ресурсы («Пикабу», Creozavr), но особенную популярность обрёл в соцсетях: в частности, на Facebook (существуют публикации с 457 и 176 репостами на момент написания разбора), во „ВКонтакте“ (паблики „История мира | исторические факты» — 34 000 просмотров, The Gentleman — 29 000 и „История человечества“ — четыре поста с общей аудиторией в 65 000 просмотров), а также в Telegram (на каналах Black History — 84 000 просмотров, „Засекречено» — 75 000, „Фотоплёнка» — 72 000 и Dark History — 57 000).
Испанец Федерико Гарсиа Лорка половину своей недолгой (38 лет) жизни посвятил литературной карьере: экспериментировал с различными — от стихов до пьес — формами, обращался к истории и традициям, а его творческое наследие по сей день оказывает огромное влияние на искусство в испаноязычном мире и за его пределами. Однако для многих людей вне Испании чуть ли не единственным фактом, известным им о Лорке, остаётся его трагическая гибель в 1936 году во время Гражданской войны от рук развязавших мятеж франкистов. Особенное внимание этому событию уделили в Советском Союзе — на фоне многолетнего идеологического противостояния с диктатурой Франко советское литературоведение, по словам Дмитрия Быкова, „упорно делало Лорку чуть ли не социалистом (в действительности он был, скорее, аполитичен)“. Стихи Лорке посвящали самые маститые советские поэты, его биография вышла в серии „Жизнь замечательных людей», а в 1986 году на центральном телевидении был показан телеспектакль „Гибель поэта».
Долгие годы представление об обстоятельствах смерти Федерико Гарсиа Лорки основывалось преимущественно на предположениях и рассказах неподтверждённых очевидцев. Это было связано в первую очередь с тем, что франкисты пытались скрыть следы своего участия в происшествии, публикуя не соответствующую действительности информацию. Когда в 1937 году мексиканский журналист задал самому Франко смелый вопрос: „Вы расстреливали литераторов, пользующихся всеобщей известностью?“, тот ответил: „За границей много говорят о писателе из Гранады (Лорка родился и умер в этой испанской провинции. — Прим. ред.); говорят много, потому что красные размахивают этим именем, как пропагандистской приманкой. Правда в том, что в первые минуты революции в Гранаде этот писатель погиб вместе с бунтовщиками; это естественные случайности войны. Гранада была осаждена много дней, и безумие республиканских властей, раздававших народу оружие, породило внутри искры, от одной из которых погиб поэт из Гранады. Его потеря как поэта была прискорбной, и красная пропаганда сделала знамя из этого несчастного случая, эксплуатируя чувствительность интеллектуального мира“.
Прошло много десятилетий, и только в 2015 году документы из досье по делу Лорки, опубликованные на сайте ведущей испанской радиостанции Cadena SER, позволили внести определённую ясность в картину произошедшего. Всё началось с того, что в 1965 году французская писательница Марсель Оклер, хорошая знакомая Лорки, подала в испанское посольство в Париже запрос по поводу обстоятельств гибели поэта. Оклер, работавшая над книгой „Жизнь и смерть Гарсиа Лорки“, отчёт из посольства так и не получила. Однако 50 лет спустя достоянием общественности стала спровоцированная этим запросом переписка министров внутренних и иностранных дел Испании, а также последовавший за ней рапорт Высшего полицейского управления Гранады. Благодаря нему мы знаем о следующей цепочке событий.
В июле 1936 года, незадолго до начала гражданской войны, поэт в условиях роста напряжённости в стране решил уехать из Мадрида к своей семье — в родную Андалусию, в усадьбу Уэрта-де-сан-Висенте. Буквально через три дня произошёл военный мятеж, и власть в провинции Гранада перешла к националистам, пользовавшимся поддержкой армии. Согласно рапорту, после двух обысков, которые прошли в доме Гарсиа Лорки, он забеспокоился и решил укрыться в доме своих друзей, профранкистских братьев Росалес, где в конечном итоге был арестован вечером 16 августа. Поводов для ареста могло быть несколько — например, Лорку подозревали в том, что он был социалистом „из-за характера его выступлений и связи с другими важными персонами той же политической принадлежности“. Также в документе поэт был назван „масоном“ и „гомосексуалом, хотя ни об одном конкретном случае точных данных нет“. Далее, как сообщается в рапорте, Лорку поместили в здание гражданского управления, откуда накануне казни перевели в гранадский городок Визнар. Возле этого населённого пункта, в сельской местности Фуэнте-Гранде, в ночь с 18 на 19 августа он и был расстрелян вместе с тремя другими задержанными. Похоронили поэта, как указано, „в овраге в 2 км от Фуэнте-Гранде“. Более точное место погребения, согласно отчёту, установить не удалось. Неизвестно оно и по сей день, несмотря на многочисленные раскопки.
Итак, более-менее достоверно известно, что Федерико Гарсия Лорка был расстрелян в открытой местности, а не в чём-то, напоминающем закрытый двор тюрьмы, как на фотографии. Дело происходило ночью, а на фото мы видим естественное освещение. Вопросы вызывает и внешность человека на снимке. Вот как выглядел Лорка в июле 1936 года, за считаные дни до гибели:
Перед нами два совершенно разных по типажу и цвету волос человека:
Откуда же взялся популярный кадр с расстрелом Федерико Гарсия Лорки?
В 2011 году испанская панк-рок-группа Boikot выпустила клип на песню Lágrimas de Rabia («Слёзы ярости“), посвящённую событиям гражданской войны в Испании и последующим десятилетиям жизни при диктатуре Франко. Параллельно вышел одноимённый 15-минутный документальный фильм, в котором кадры из клипа чередовались с кадрами из интервью разных свидетелей тех событий. Группа уделяет большое внимание этой тематике — на её концертах часто вывешивают флаги Второй Испанской Республики и выкрикивают антифашистские лозунги.
По сюжету клипа немолодой школьный учитель рассказывает ученикам (судя по надписи на классной доске) о стихотворном сборнике под названием „Ветер народа» (1937) Мигеля Эрнандеса — ещё одного литератора, ставшего жертвой режима Франко в 1942 году. Первое стихотворение этого сборника посвящено памяти как раз Федерико Гарсиа Лорки, чьё имя тоже указано на доске. В это время в класс врываются люди в униформе и уводят педагога, а в кульминационный момент клипа учителя, декламирующего свободолюбивые стихи, расстреливают. При этом можно увидеть кадр, совпадающий с популярным в интернете фото. И хотя никак нельзя сказать, что перед нами Федерико Гарсиа Лорка (ни настоящий, ни даже в качестве героя клипа), как минимум с 2015 года скриншот из музыкального видео в соцсетях начали сопровождать подписью об испанском поэте, якобы читающем свои последние стихи. Как мы видим, подобное заблуждение существует и в наши дни, несмотря на множество бросающихся в глаза несоответствий с реальной биографией Лорки.
Итог: Неправда