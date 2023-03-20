Совершенно для Эстонии не характерно: кинокритик похвалил фильм, снятый эстонским режиссером
Не так давно мы наблюдали, как участие отечественных актёров в зарубежном кинопроекте приводит к плачевным результатам. Я уже даже не помню, как тот фильм назывался (и не хочу искать), и кто был его режиссёром. Это когда по польским лесам тусила группа неравнодушных с гробом Гитлера. Могу ошибаться, но вроде бы режиссёр там был британский.
Здесь – противоположная ситуация. Наш Танель Тоом снял кино здесь у нас, но с британскими и немецкими актёрами. Получилось хорошо, и местами захватывающе. Притом, что совершенно для Эстонии не характерно, снял фантастическую антиутопию, на актуальную отныне и надолго тему войны одной половины мира против другой половины мира, да ещё и на фоне глобального потепления и затопления третьей (извините) половины мира.
На воткнутой посредине ничего в море платформе (она и есть заглавный „Последний часовой“) в бессрочном дозоре сидят четыре человека, сержант Хенрикс и три его подчинённых. Зачем они там сидят, не очень понятно, но у них есть пушка, из которой они в случае необходимости могут расстрелять приближающийся вражеский корабль, и есть, видимо, ядерная бомба, которую при необходимости они могут подорвать, самоуничтожившись вместе с окружившими их супостатами. Может, не ядерная, но выглядит внушительно и суета вокруг неё в какой-то момент разворачивается нешуточная, так что, похоже, всё-таки ядерная.
На этой платформе (похожей на нефтедобывающую) они, очевидно, что-то от кого-то охраняют. От кого – более-менее ясно, хотя в фильме не проговаривается, кто и против кого воюет. От всей земной суши к моменту начала повествования осталось два маленьких кусочка, условный Север и условный Юг, они-то друг с другом и конфликтуют, но кто там живёт в национальном смысле, мы не знаем, да это и несущественно.
Раньше солдат на этом посту, как мы узнаём, было больше, но потом остальные разными способами рассосались, остались только эти четверо. Они ждут смену, которая опаздывает вот уже на три месяца. Плюс их начальник подозревает, что среди четырёх завёлся „крот“, которого, к счастью, в фильме никто так не называет.
И вот. В сухом остатке мы имеем триллер о характерах, отношениях и выборах, которые делают люди в критические моменты жизни. Есть в фильме несколько маленьких неправдоподобностей (например, меня весь фильм тревожил вопрос о еде. Вот они не знают, когда придёт смена, и придёт ли она вообще, а ловить рыбу они могут, в силу природных особенностей дивного нового мира, только раз в две недели, в остальное же время жрут какие-то консервы, но возможное истощение запаса этих консервов их вообще не волнует, такое ощущение, что их склад питания бездонен, как бочка Данаид), но это, правда, мелочи. Минимальнейшими средствами, без всяких спецэффектов, одними характерами, Танелю Тоому удалось слепить добротную драму, где фантастические внешние обстоятельства отходят на второй план. Потому что лучшие фантастические книжки и фильмы (ну, кроме „Звёздных войн“, ладно) – они не про космос и враждебных негуманоидных инопланетян, они – про людей. Пока они ими остаются.