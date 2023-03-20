Совершенно для Эстонии не характерно: кинокритик похвалил фильм, снятый эстонским режиссером

Не так давно мы наблюдали, как участие отечественных актёров в зарубежном кинопроекте приводит к плачевным результатам. Я уже даже не помню, как тот фильм назывался (и не хочу искать), и кто был его режиссёром. Это когда по польским лесам тусила группа неравнодушных с гробом Гитлера. Могу ошибаться, но вроде бы режиссёр там был британский.

Здесь – противоположная ситуация. Наш Танель Тоом снял кино здесь у нас, но с британскими и немецкими актёрами. Получилось хорошо, и местами захватывающе. Притом, что совершенно для Эстонии не характерно, снял фантастическую антиутопию, на актуальную отныне и надолго тему войны одной половины мира против другой половины мира, да ещё и на фоне глобального потепления и затопления третьей (извините) половины мира.

На воткнутой посредине ничего в море платформе (она и есть заглавный „Последний часовой“) в бессрочном дозоре сидят четыре человека, сержант Хенрикс и три его подчинённых. Зачем они там сидят, не очень понятно, но у них есть пушка, из которой они в случае необходимости могут расстрелять приближающийся вражеский корабль, и есть, видимо, ядерная бомба, которую при необходимости они могут подорвать, самоуничтожившись вместе с окружившими их супостатами. Может, не ядерная, но выглядит внушительно и суета вокруг неё в какой-то момент разворачивается нешуточная, так что, похоже, всё-таки ядерная.

На этой платформе (похожей на нефтедобывающую) они, очевидно, что-то от кого-то охраняют. От кого – более-менее ясно, хотя в фильме не проговаривается, кто и против кого воюет. От всей земной суши к моменту начала повествования осталось два маленьких кусочка, условный Север и условный Юг, они-то друг с другом и конфликтуют, но кто там живёт в национальном смысле, мы не знаем, да это и несущественно.