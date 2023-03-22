ВИДЕО | Воздух чище, но приходится пользоваться вилкой: экспат рассказал о том, как Эстония изменила его жизнь
Авторы блога „Trip vdvoem“ на RusDelfi поделились видеоинтервью с индийцем Видишем, который живет в Эстонии уже 3,5 года. Видиш рассказал, что ему нравится и не нравится в Эстонии, а также вы узнаете „из первых рук“ о том, как живется в Индии, о местных свадебных традициях и мифах об этой стране.
Правда ли, что в Индии так переполнены поезда, как свидетельствуют фотографии в интернете?
Нет, на самом деле, абсолютно нет, это выглядит смешно. Возможно, кто-то отредактировал эти фотографии. Мы не делаем так. Я имею в виду, что у нас есть оживленные города, но это фото абсолютно фальшиво. Да, в индийских поездах у нас есть разные категории: есть дешевые варианты - вы можете путешествовать в обычном классе, есть также класс для сна, где вы можете спать ночью, окна там открываются. Нас около 1,4 миллиардов, и все люди также разные. Некоторые из них богаты, некоторые бедны.
А можно залезать на крышу поезда, как на этих фотографиях?
Нет, люди не могут выйти на крышу поезда во время движения.
В Индии живет почти 1,4 миллиарда людей, сложно ли найти жену или мужа?
Да, я бы сказал, что да. Именно потому что нас 1,4 миллиарда очень и очень трудно жениться. Почему? Потому что в стране, в которой я живу, или в месте, к которому я принадлежу, люди определяют твое будущее, не обращая внимания на твой характер, на твое образование или происхождение. Они определяют его на основании времени вашего рождения, опираясь на звезды, которые находятся в световых годах от нас. Люди предсказывают ваше будущее на основе этих звезд. Должно быть совпадение с будущей женой. Я не знаю, как они проверяют соответствие и все такое, но звезды должны совпадать. Поэтому очень трудно выйти замуж или жениться в таких условиях.
Чтобы создать семью, нужно составить гороскоп на основе вашего времени рождения - должно быть совпадение с гороскопом девушки. Если вы собираетесь выйти замуж или жениться, у вас должен быть астролог, я бы сказал, семейный астролог. Это то же самое, что и здесь - семейный врач. Если вы заболеете, вы напишете семейному врачу: доктору, я болен, можете ли вы открыть больничный лист? Помогите мне, пропишите какое-нибудь лекарство. Что-то вроде этого, правильно? В случае брака то же самое - если мне понравится какая-либо женщина, я должен спросить у ее астролога про ее гороскоп, дальше мы отправимся к нашему семейному астрологу.
Что можешь сказать по поводу Эстонии?
50 процентов площади Эстонии покрыто лесом, поэтому воздух такой чистый. И я действительно чувствую разницу. В Индии ощущается загрязнение воздуха, он не такой свежий. Также в Эстонии уникальна система скидок на транспорт - некоторые богатые страны не предоставляют такого рода услуги. Один из моих друзей живет в Германии, второй - в Канаде. Я спросил их, есть ли у них бесплатный транспорт. Оказалось, что нет. А здесь в Таллинне общественный транспорт бесплатен. И для этого ничего особенного не требуется, нужно просто быть зарегистрированным в Таллинне.
Чем твой образ в жизни в Эстонии отличается от жизни в твоей родной стране?
В своей стране и ем рис руками. Да, мы смешиваем соус с рисом и едим руками. Здесь, в Эстонии, когда я нахожусь дома, я тоже не пользуюсь вилкой. Я чувствую, что мой желудок не наполняется, когда я использую столовые приборы. В ресторане же я пользуюсь вилкой.
А в ресторане в Индии?
Да, там мы едим руками. Получается, что только в ресторанах в Европе я ем вилкой. Иначе люди будут смотреть на меня как на парня со странностями.
Смотрите полное интервью ниже.