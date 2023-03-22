ВИДЕО | Воздух чище, но приходится пользоваться вилкой: экспат рассказал о том, как Эстония изменила его жизнь

Правда ли, что в Индии так переполнены поезда, как свидетельствуют фотографии в интернете?

Нет, на самом деле, абсолютно нет, это выглядит смешно. Возможно, кто-то отредактировал эти фотографии. Мы не делаем так. Я имею в виду, что у нас есть оживленные города, но это фото абсолютно фальшиво. Да, в индийских поездах у нас есть разные категории: есть дешевые варианты - вы можете путешествовать в обычном классе, есть также класс для сна, где вы можете спать ночью, окна там открываются. Нас около 1,4 миллиардов, и все люди также разные. Некоторые из них богаты, некоторые бедны.

А можно залезать на крышу поезда, как на этих фотографиях?

Нет, люди не могут выйти на крышу поезда во время движения.

В Индии живет почти 1,4 миллиарда людей, сложно ли найти жену или мужа?

Да, я бы сказал, что да. Именно потому что нас 1,4 миллиарда очень и очень трудно жениться. Почему? Потому что в стране, в которой я живу, или в месте, к которому я принадлежу, люди определяют твое будущее, не обращая внимания на твой характер, на твое образование или происхождение. Они определяют его на основании времени вашего рождения, опираясь на звезды, которые находятся в световых годах от нас. Люди предсказывают ваше будущее на основе этих звезд. Должно быть совпадение с будущей женой. Я не знаю, как они проверяют соответствие и все такое, но звезды должны совпадать. Поэтому очень трудно выйти замуж или жениться в таких условиях.