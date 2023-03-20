Эстония вымирает? Блогер снял видео о популярном мифе про страны Балтии

Наверное, каждый слышал о том, что из Эстонии и других стран Балтии массово уезжают люди, население стареет, смертность превышает рождаемость, а города опустели. Самый популярный миф о том, что Эстония вымирает появился не на пустом месте, а на кризисе 90-х годов. Правда с тех пор сменилось целое поколение, и скоро будет 10 лет, как население Эстонии растёт.

Для пропаганды же берут, как правило, две цифры - 1989 год, когда был пик, и 2015 - максимальное падение. Сопоставляют их и делают вывод. Но давайте все же разберем весь период - до 2015 года, когда население сокращалось, и после 2015, когда оно растет.

После развала СССР из Эстонии уехало почти 170 тыс человек - это был так называемый пик „вымирания“ страны, Он пришелся на период с 1992 - 1995 гг. Причем из 170 тысяч уехавших основной массой были военные и их семьи. Остальные уезжали из-за неизвестности, не понимания того, как новое государство будет относиться к русскоязычной общине. Страхов и межнационального напряжения было на тот момент гораздо больше, чем сейчас.

К 2010 году в эстонии осталось 385 тыс русскоязычных из 550 на момент развала СССР. Таким образом, за это время русскоязычное население сократилось на 30 %, а эстоноязычное всего на 6%.

С 2015 же года население Эстонии стабильно растет. До 2022 года основным источником прироста населения стали поселившиеся здесь граждане других стран Евросоюза и вернувшиеся на родину эстонцы.

Смотрите выпуск о населении Эстонии целиком ниже!