Эстонская пара в танцах на льду после серьезной травмы отправится на чемпионат мира

Представляющая Эстонию в танцах на льду пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг не смогли начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция.



Солен Мазинг сообщила об инциденте в социальных сетях.

„Хочу рассказать о том, что со мной сейчас происходит и почему нас не видно ни в соцсетях, ни на соревнованиях. За неделю до „Finlandia Trophy“ (6-9 октября 2022 - прим.ред.) у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазинг в Instagram.

„Сейчас ситуация намного лучше, и я работаю над реабилитацией, чтобы как можно скорее вернуться на лед и тренироваться. Я так благодарна всем тем, кто протянул мне руку помощи и позаботился обо мне“, — продолжила француженка.

„Нам с Марко не терпится показать вам наши новые программы и вернуться еще сильнее! „Вы будете чаще видеть меня в социальных сетях и я буду держать вас в курсе моих успехов!“ — добавила 19-летняя Мазинг.

И вот теперь пара отправляется на чемпионат мира в Японию, где представит свои новые программы.

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