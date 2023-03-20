План можно будет обсудить: в ходе встречи с Си Цзиньпином Путин заявил, что Россия открыта для переговоров

В ходе встречи Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР и похвалил эффективность китайской экономики и управления. “Мы даже немного вам завидуем,“ - заявил Путин.

Также он заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию на Украине. По словам Путина, план можно будет обсудить. Он добавил, что „Россия всегда открыта для переговорного процесса, с уважением относится к китайскому плану по Украине“.

Си Цзиньпин же в ходе встречи назвал Путина „дорогим другом“ и подчеркнул, что выбрал Россию для первого визита после переизбрания, как и 10 лет назад..

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом сегодня по приглашению Владимира Путина.

На официальном сайте Кремля сказано, что „в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене“. Кроме того, ожидается, что будет подписан ряд важных двусторонних документов.

Сегодня также стало известно, что президент США тоже хочет поговорить с лидером КНР - звонок Байдена и Си Цзиньпина еще не запланирован, но о таком желании президента США сообщил Белый дом.