Рапорт служебной собаки Пикси президенту Карису о работе на пограничном посту в Нарве: мой личный рекорд — 60 000 евро

Год назад Европейский союз запретил ввозить евро в Россию. Мой начальник, Антс Кутти, руководитель отдела внешних границ, хвалит меня за то, что на таможне я выполняю работу четырех человек.

Я родилась в Австрии. Однажды ко мне в питомник приехали два человека из Эстонии: мои будущие дрессировщик и проводник служебной собаки. Им очень понравилась моя энергичность. Налогово-таможенный департамент заплатил за меня 1700 евро, и, будучи еще щенком нескольких месяцев отроду, я оказалась на своей новой родине.

В Нарве меня начали готовить к службе. В эстонской таможне числятся 24 таких, как я, четвероногих работника. Большинство из нас ищут наркотики. Моя специализация — выявление контрабандного табака и наличных денег.

Сначала меня пытались обучить находить только крупные суммы денег, но из этого ничего не вышло. Мой нос может учуять через одежду даже купюру в пять евро.