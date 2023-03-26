Рапорт служебной собаки Пикси президенту Карису о работе на пограничном посту в Нарве: мой личный рекорд — 60 000 евро(6)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАПОРТ В КАДРИОРГ: Гав-гав, господин президент, позвольте представиться! Я — одна из самых молодых сотрудниц Налогово-таможенного департамента, пятилетняя самка лабрадора по кличке Пикси.
Год назад Европейский союз запретил ввозить евро в Россию. Мой начальник, Антс Кутти, руководитель отдела внешних границ, хвалит меня за то, что на таможне я выполняю работу четырех человек.
Я родилась в Австрии. Однажды ко мне в питомник приехали два человека из Эстонии: мои будущие дрессировщик и проводник служебной собаки. Им очень понравилась моя энергичность. Налогово-таможенный департамент заплатил за меня 1700 евро, и, будучи еще щенком нескольких месяцев отроду, я оказалась на своей новой родине.
В Нарве меня начали готовить к службе. В эстонской таможне числятся 24 таких, как я, четвероногих работника. Большинство из нас ищут наркотики. Моя специализация — выявление контрабандного табака и наличных денег.