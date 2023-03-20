EKRE снова обратилась в Госсуд. Мартин Хельме: выборы были проведены незаконно(20)
Эпопея с жалобами EKRE дошла до того, что партия снова обратились в Государственный суд. Глава партии Мартин Хельме подчеркивает, что они и не пытаются утверждать, что произошла фальсификация. Они считают, что выборы в целом проведены незаконно.
В Госсуде сегодня сказали Delfi, что касающаяся электронного голосования жалоба EKRE поступила в суд в прошлую пятницу и ее, согласно порядку, передали республиканской избирательной комиссии, чтобы последняя могла дать Госсуду свои разъяснения относительно жалобы. „EKRE обжалует решение комиссии от 14 марта, которым жалобу оставили частично без удовлетворения и частично без рассмотрения“, - указал пресс-секретарь суда.
Избирательная комиссия: EKRE опоздала
Ровно неделю назад Республиканская избирательная комиссия объявила о том, что рассмотрела жалобу EKRE, в которой ставилась под сомнение безопасность программного обеспечения, используемого для подсчета электронных голосов.
Согласно жалобе EKRE, при подведении итогов электронного голосования было нарушено руководство по использованию программного обеспечения для проведения электронного голосования. Согласно жалобе, сервер, используемый для подсчета электронных голосов, не был обновлен, а компьютеры, на которых обрабатывались голоса, не были проверены. В жалобе указывалось, что вечером 7 марта файл с результатами электронного голосования, подписанный цифровой подписью главы Государственной избирательной службы, не был обнародован после пересчета электронных голосов.
В государственной избирательной службе объяснили, что сервер был обновлен с использованием всех последних установок безопасности и настроен в соответствии с руководством, созданным в 2021 году. Папка с результатами электронного голосования хранится не на компьютере, а на DVD-диске в защитном конверте. При обработке электронных голосов важно, чтобы загруженные в компьютер и выводимые из него данные могли быть проверены независимо. Поэтому нет необходимости проводить проверку компьютеров. Файл с результатами электронного голосования был выложен на сайте valimised.ee 8 марта.
Избирательная комиссия пришла к выводу, что жалоба, поданная от имени EKRE, не может считаться поданной в установленный срок, поскольку она была получена 10 марта и оспаривала процедуры организации э-голосования, которое завершилось 4 марта. Срок подачи апелляций составляет три дня с даты проведения выборов.
Что касается претензии EKRE по поводу неопубликованных результатов электронного голосования с цифровой подписью на сайте valimised.ee, то она была подана в срок. Комиссия отметила, что согласно Закону о выборах в Рийгикогу, глава государственной избирательной службы должен подписать результаты электронного голосования, но в законе не сказано, должны ли эти результаты быть опубликованы на сайте valimised.ee и когда. Результаты электронного голосования были подписаны 6 марта в присутствии наблюдателей после проверки целостности системы электронного голосования и опубликованы на сайте 8 марта. Поскольку нарушения законодательства нет, а публикация результатов электронного голосования за подписью главы Государственной избирательной службы на сайте valimised.ee не влияет на исход выборов, избирательная комиссия отклонила жалобу заявителя.
Мартин Хельме: выборы были нелегитимными
Вчера тему электронного голосования Март Хельме и Мартин Хельме обсудили в радиопрограмме Räägime asjast. Последний сказал, что вопрос доверия к э-голосованию даже не стоит. „Нас не интересует, кто кому или чему доверяет, нас интересует, можно ли это проверить. Факт в том, что за две недели мы не получили никаких данных, которые можно было бы проверить“, - сказал Хельме.
Он подчеркнул, что в Государственном суде EKRE настаивает не на том, что имело место фальсификация, а на том, что выборы и вовсе были проведены незаконно, особенно в случае с электронным голосованием. „Незаконные операции не могут иметь место. Незаконные операции не имеют юридической силы с самого начала, - подчеркнул он. - То, что сделано мошенническим путем, не может иметь силу. Именно это мы и будем доказывать“.
По словам Хельме, EKRE выявила принципиальные и многосторонние противоречия Конституции. Он указал, например, что избирательная служба передала организацию выборов двум органам и не контролирует их деятельность (это Государственный департамент инфосистемы (RIA) и Центр сертификации). Он также указал на проблему безопасности - если выборы не проводятся с соблюдением мер безопасности, они не являются легитимными. В-третьих, он отметил, что, по его мнению, требование об обеспечении тайны голосования в случае с э-голосованием было поставлено под угрозу.
Партию представляет адвокат Пауль Керес.
Первая апелляция была отклонена
9 марта ЕКРЕ подала апелляцию в Государственный суд с просьбой признать результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу недействительными.
„Партия считает действия по определению результатов выборов незаконными, указывая на наличие ряда аномалий и технических ошибок при электронном голосовании, которые ставят под сомнение надежность инфраструктуры, используемой при э-голосовании“, - заявили они.
На следующий день Государственный суд объявил, что оставил апелляцию без рассмотрения, поскольку Республиканская избирательная комиссия еще не рассмотрела этот вопрос.
Комиссия объяснила Госсуду, что еще не утвердила результаты выборов в Рийгикогу. Результаты электронного голосования утвердила 5 марта Государственная служба по выборам, которая непосредственно организует электронное голосование.
Коллегия Госсуда по конституционному надзору пояснила, что жалобу на действия избирательной службы следует в первую очередь подавать в избирательную комиссию, чего, по данным комиссии, EKRE не сделала.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.