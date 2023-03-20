EKRE снова обратилась в Госсуд. Мартин Хельме: выборы были проведены незаконно

Избирательная комиссия пришла к выводу, что жалоба, поданная от имени EKRE, не может считаться поданной в установленный срок, поскольку она была получена 10 марта и оспаривала процедуры организации э-голосования, которое завершилось 4 марта. Срок подачи апелляций составляет три дня с даты проведения выборов.

В государственной избирательной службе объяснили, что сервер был обновлен с использованием всех последних установок безопасности и настроен в соответствии с руководством, созданным в 2021 году. Папка с результатами электронного голосования хранится не на компьютере, а на DVD-диске в защитном конверте. При обработке электронных голосов важно, чтобы загруженные в компьютер и выводимые из него данные могли быть проверены независимо. Поэтому нет необходимости проводить проверку компьютеров. Файл с результатами электронного голосования был выложен на сайте valimised.ee 8 марта.

Согласно жалобе EKRE, при подведении итогов электронного голосования было нарушено руководство по использованию программного обеспечения для проведения электронного голосования. Согласно жалобе, сервер, используемый для подсчета электронных голосов, не был обновлен, а компьютеры, на которых обрабатывались голоса, не были проверены. В жалобе указывалось, что вечером 7 марта файл с результатами электронного голосования, подписанный цифровой подписью главы Государственной избирательной службы, не был обнародован после пересчета электронных голосов.

В Госсуд е сегодня сказали Delfi, что касающаяся электронного голосования жалоба EKRE поступила в суд в прошлую пятницу и ее, согласно порядку, передали республиканской избирательной комиссии, чтобы последняя могла дать Госсуду свои разъяснения относительно жалобы. „EKRE обжалует решение комиссии от 14 марта, которым жалобу оставили частично без удовлетворения и частично без рассмотрения“, - указал пресс-секретарь суда.

Что касается претензии EKRE по поводу неопубликованных результатов электронного голосования с цифровой подписью на сайте valimised.ee, то она была подана в срок. Комиссия отметила, что согласно Закону о выборах в Рийгикогу, глава государственной избирательной службы должен подписать результаты электронного голосования, но в законе не сказано, должны ли эти результаты быть опубликованы на сайте valimised.ee и когда. Результаты электронного голосования были подписаны 6 марта в присутствии наблюдателей после проверки целостности системы электронного голосования и опубликованы на сайте 8 марта. Поскольку нарушения законодательства нет, а публикация результатов электронного голосования за подписью главы Государственной избирательной службы на сайте valimised.ee не влияет на исход выборов, избирательная комиссия отклонила жалобу заявителя.

Мартин Хельме: выборы были нелегитимными

Вчера тему электронного голосования Март Хельме и Мартин Хельме обсудили в радиопрограмме Räägime asjast. Последний сказал, что вопрос доверия к э-голосованию даже не стоит. „Нас не интересует, кто кому или чему доверяет, нас интересует, можно ли это проверить. Факт в том, что за две недели мы не получили никаких данных, которые можно было бы проверить“, - сказал Хельме.

Он подчеркнул, что в Государственном суде EKRE настаивает не на том, что имело место фальсификация, а на том, что выборы и вовсе были проведены незаконно, особенно в случае с электронным голосованием. „Незаконные операции не могут иметь место. Незаконные операции не имеют юридической силы с самого начала, - подчеркнул он. - То, что сделано мошенническим путем, не может иметь силу. Именно это мы и будем доказывать“.