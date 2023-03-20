Мнение
20.03.2023, 16:00

МНЕНИЕ | Как „похорошел“ Мариуполь при Путине!

 
Сергей Ковальченко
журналист
Владимир Путин в Мариуполе
Владимир Путин в Мариуполе
ФОТО: KREMLIN.RU | Scanpix

Едва получив повестку в Гаагский трибунал, президент России Владимир Путин отправился с ночным визитом в Мариуполь. Год назад в этом городе шли кровопролитные бои, и по словам очевидцев, он до сих пор выглядит как Сталинград. Путин посетил ЖК „Невский“, который построен за счет средств Санкт-Петербурга, умилился детским площадкам, посмотрел на пустое здание филармонии, пообщался с массовкой. Узнал от вице-премьера правительства Марата Хуснуллина о том, что это украинцы отступая разрушали жилые дома из танковых орудий и „минировали трупы даже в больнице“.

Символично, что Мариуполь стал первым крупным городом захваченным российской армией, который посетил Путин. Город, в котором после весенних боев 2022 года по данным ООН было повреждено или уничтожено 90% зданий. К декабрю 2022 года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч массовых захоронений мирных жителей. Эти могилы эксгумировались, а трупы хоронили за городом, подальше от человеческих глаз.

Но Владимир Путин приехал смотреть и слушать только хорошее от развлекавшего его позитивной статистикой вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Для поездки специально выбрали ночное время. Если ехать днем, то на съемках будут видны черные зубья разрушенных домов, да и людей на улицах ночью почти нет, поэтому безопасность Путина обеспечивать намного легче. В выложенном на сайт Кремля получасовом куске съемок визита нет ни одного разрушенного дома, как будто их там нет.

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