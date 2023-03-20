МНЕНИЕ | Как „похорошел“ Мариуполь при Путине!

Едва получив повестку в Гаагский трибунал, президент России Владимир Путин отправился с ночным визитом в Мариуполь. Год назад в этом городе шли кровопролитные бои, и по словам очевидцев, он до сих пор выглядит как Сталинград. Путин посетил ЖК „Невский“, который построен за счет средств Санкт-Петербурга, умилился детским площадкам, посмотрел на пустое здание филармонии, пообщался с массовкой. Узнал от вице-премьера правительства Марата Хуснуллина о том, что это украинцы отступая разрушали жилые дома из танковых орудий и „минировали трупы даже в больнице“.