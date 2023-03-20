МНЕНИЕ | Владимир Владимирович аль-Башир. Почему ордер на арест — оскорбление для Путина(20)
Ордер на арест президента РФ Владимира Путина и его уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, выданный Международным уголовным судом, уже назвали историческим. Это фактическое признание его международным преступником. У этого решения есть еще один важный аспект — оно унизительно для Владимира Путина, потому что ставит его на одну доску с африканскими диктаторами, которых он всегда считал ниже себя, считает журналист Delfi.lv Лев Кадик.
Международный уголовный суд (МУС) — странное учреждение. Он был основан в 1998 году ООН в Риме для преследования преступников по обвинениям в геноциде, преступлений против человечности, военных преступлений, военной агрессии. Римский статут, который описывает юрисдикцию суда, его структуру и принципы работы, подписали и ратифицировали 123 государства из 161. Суд признают государства ЕС, Великобритания, Канада, Мексика, все страны Латинской Америки, Австралия, часть африканских стран. Не признают юрисдикцию суда США, Северная Корея, Индия, Китай, Беларусь, Алжир, Ливия, Египет, Судан, Сирия, Казахстан, Турция, Израиль и страны Средней и Центральной Азии, Саудовская Аравия, Индонезия и Филиппины, то есть примерно половина стран мира. Украина подписала Римский статут, но не ратифицировала его.