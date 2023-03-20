МНЕНИЕ | Владимир Владимирович аль-Башир. Почему ордер на арест — оскорбление для Путина

Международный уголовный суд (МУС) — странное учреждение. Он был основан в 1998 году ООН в Риме для преследования преступников по обвинениям в геноциде, преступлений против человечности, военных преступлений, военной агрессии. Римский статут, который описывает юрисдикцию суда, его структуру и принципы работы, подписали и ратифицировали 123 государства из 161. Суд признают государства ЕС, Великобритания, Канада, Мексика, все страны Латинской Америки, Австралия, часть африканских стран. Не признают юрисдикцию суда США, Северная Корея, Индия, Китай, Беларусь, Алжир, Ливия, Египет, Судан, Сирия, Казахстан, Турция, Израиль и страны Средней и Центральной Азии, Саудовская Аравия, Индонезия и Филиппины, то есть примерно половина стран мира. Украина подписала Римский статут, но не ратифицировала его.

Страны-участницы Римского статута обязаны исполнять решения МУС, но заставить их это делать он не может. У суда нет собственной службы судебных приставов, которые могли бы действовать независимо с целью исполнения его решений. Задержать Владимира Путина могут только в странах, признающих его юрисдикцию. Но вряд ли он туда поедет. Так что пока Владимир Путин находится в России или путешествует по странам, не признающим МУС, ему ничего не угрожает.