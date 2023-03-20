20.03.2023, 11:14
ВИДЕО | Во время встречи Путина с жителями Мариуполя кто-то крикнул: „Это все неправда! Это все напоказ!“(72)
ФОТО: | AFP
Во время беседы Владимира Путина с жителями микрорайона „Невский“ в Мариуполе кто-то выкрикнул предположительно: „Это все неправда! Это все напоказ!“. На это, как передает „Медуза“, обратили внимание украинские и российские СМИ.
Этот момент остался на видеозаписи пресс-службы Кремля, опубликованной на сайте президента РФ. Ролик со встречи и криком также опубликовало РИА Новости.
Что точно выкрикнула женщина, которую в кадре не видно, разобрать сложно. Однако после крика люди, сопровождавшие Путина, в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин, начали оборачиваться и показывать друг другу знаки.
О том, что еще делал Путин в Мариуполе, читайте ЗДЕСЬ.