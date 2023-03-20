ВИДЕО | Путин в Мариуполе: где он побывал в оккупированном украинском городе и куда не доехал

Би-би-си отследила часть маршрута Путина, который проходил мимо нескольких известных мест, попавших под удары в российской армии. В мае Россия окончательно захватила город.

На видео, опубликованных российскими СМИ, показано, как Путин беседует с сопровождающим его вице-премьером Хуснуллиным по пути к городской филармонии. В Кремле заявили, что визит состоялся в субботу.

Украинский мэр Мариуполя в изгнании, Вадим Бойченко, заявил в беседе с Би-би-си, что Мариуполь для Путина был „личным делом“ из-за того, что там произошло.

„Мы должны понимать, что Мариуполь для Путина символичное место из-за разрушений, которые он причинил городу. Ни один другой город не был разрушен таким образом. Ни один другой город столько не осаждали. Ни один другой город не подвергали ковровым бомбардировкам“, - сказал он по-английски.

„Он лично приехал посмотреть, что он сделал“, - добавил Бойченко.

Мимо мест российских ударов

Журналистам Би-би-си удалось опознать несколько ключевых объектов на маршруте Путина. По всей видимости, они с Хуснуллиным едут по улице Куприна, потом поворачивают на проспект Мира, а затем - на проспект Металлургов, где находится городская Филармония, внутри которой потом показывают Путина.

По левую сторону автомобиля, в котором едут Путин и Хуснуллин, видны скульптуры птиц на бывшей мариупольской площади Свободы.

Дальше, немного справа - не попавший в кадры мариупольский роддом №3, попавший под обстрел в марте прошлого года.

Тогда по интернету разошлись фото тяжело раненой Марианны Вышемирской, с окровавленным лицом спускающейся по лестнице разрушенного роддома. Она выжила и родила на следующий день. Среди жертв обстрела была другая беременная женщина.