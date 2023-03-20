Автомобили Google Street View снова будут разъезжать по Эстонии

С 21 марта по Эстонии снова будут ездить автомобили Google, в зависимости от погодных условий фотографировать Эстонию они будут до сентября этого года. При съемке большое значение имеют ясная погода, высота солнца над горизонтом, достаточное количество света, чтобы объекты на фотографиях были четкими, и на них не падала тень от зданий.

Весной и летом автомобили можно будет увидеть в Таллинне, Тарту, Валга, Пярну, Выру, Вильянди, Пылва, Нарве, Курессааре и Хаапсалу.

На фотографиях улиц Google тщательно следит за приватностью людей. Перед публикацией изображения проходят специальную обработку, в ходе которой размывают лица и номера автомобилей так, чтобы их нельзя было идентифицировать. У просмотра улиц есть дополнительная функция размытия изображений, например, людей, автомобилей и домов, которую можно запросить, нажав в правом нижнем углу изображения кнопку „Сообщить о проблеме“.

Просмотр улиц Google доступен в большинстве городов Эстонии, благодаря ему можно ознакомиться с архитектурными и культурными памятниками, природными достопримечательностями, побывать в национальных парках. Поскольку инфраструктура продолжает развиваться, а города и дороги меняются, Google регулярно обновляет свои 360-градусные изображения., чтобы пользователи имели возможность с легкостью ориентироваться в разных местах.

Кроме улиц и автомобильных дорог Google фотографирует пешеходные зоны и места, в которые невозможно проехать на автомобиле. Например, благодаря Google Maps можно пройтись по 10-километровой ледовой трассе от Рохукюла до Вормси, по Ратушной площади в Таллинне, побывать на глинте на полуострове Пакри, в замке Алатскиви или в епископском замке в Хаапсалу.

Приложение Street View: https://www.google.com/streetview/

Маршрут проезда автомобиля: https://www.google.com/intl/et/streetview/how-it-works/