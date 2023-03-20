ОТ РЕДАКЦИИ | Где обещанные надежные руки?

Вероятно, что новое правительство станет союзом реформистов, социал-демократов и Eesti 200. Кая Каллас и Партия реформ получили большое количество мандатов и серьезную поддержку на минувших выборах в Рийгикогу. Так, за Каю Каллас отдали свой голос 31821 человек, за партию реформистов - 31,2% избирателей. Это очень сильная поддержка для партии, которая стремится реализовать свою программу.

Однако часть избирателей, проголосовавших за реформистов и Каю Каллас, были неприятно удивлены, когда представители этой партии сразу после выборов начали говорить о необходимости сокращения государственного бюджета в еще большем объеме. Например, Кая Каллас заявила, что следует сократить 740 миллионов евро. 8 марта министр финансов Аннели Аккерман так же заявила на радио, что бюджет нужно сократить на миллиард евро.

Такие заявления выглядят, мягко говоря, странно, поскольку бюджет был принят только четыре месяца назад, когда было совершенно очевидно, что перспектив для экономического роста нет и что наша экономика вместе с базой налогообложения сокращается. После трудного 2022 года, принесшего огромную инфляцию и рост цен, должно быть очевидно, что это плохо влияет на экономику. И что в таких условиях строить нереальные планы по наполнению бюджета безответственно. Видимо, это и было сделано с расчетом на приближающиеся выборы. Теперь же, получив на выборах максимальный результат, можно смело сокращать бюджет, не объясняя жителям Эстонии, что же именно пошло не так и откуда взялся дефицит.

До 2016 года Эстония строго придерживалась принципа, что в бюджет заложены и доходы, и расходы, которые должны находиться в относительном балансе. Последние несколько лет в экономическом отношении были неплохими, но экономика, как известно, развивается циклами, и за хорошим циклом неизбежно следует неблагополучный. К экономическому спаду нужно было готовиться, а не прикрывать экономические проблемы красивыми лозунгами, рассчитывая, что „война все спишет“, надо просто временно затянуть пояса, а потом - заживем! И тем более странно слышать лозунг реформистов, которые перед выборами утверждали, что „Эстония в надежных руках“. История с бюджетом заставляет усомниться в надежности. У реформистов раньше была репутация эффективных и хозяйственных руководителей, и сейчас им следует очень сильно постараться, чтобы опять соответствовать этому образу.